Le CA Fréha sur du velours

La 14e journée de la division Honneur de Tizi-Ouzou, programmé pour demain vendredi, sera marquée par les déplacements du leader et de l’un de ses deux dauphins.

Des virées plutôt risquées aussi bien pour la JS Boukhalfa qui ira rendre visite à l’O Taourirt Mokrane que pour le DC Boghni qui effectuera une courte virée chez les Olympiens de Tizi-Gheniff. En effet, les banlieusards de Tizi-Ouzou, qui comptent une longueur d’avance sur ses deux poursuivants immédiats, n’auront pas le droit à l’erreur au risque de perdre leur fauteuil de leader. Un enjeu qui devra pousser les poulains du coach Arab à sortir le grand jeu pour espérer ramener à la raison les protégés de Ouafi qui aspirent toujours se relancer au classement et jouer à fond leurs chances dans la course à l’accession. De son côté, le DC Boghni n’aura pas, lui aussi, la tâche facile face à l’O Tizi Gheniff. Une équipe qui pratique du bon football et généralement intraitable à domicile. Ceci dit, les montagnards ne sont pas partis pour passer un après-midi de tout repos. Les hommes de Tazekrit doivent s’attendre à une forte opposition demain dans un match qui s’annonce palpitant et dont il est difficile d’émettre un quelconque pronostic. Toujours dans le haut du tableau, le CA Fréha qui pointe à la deuxième place, ne devrait pas laisser filer l’occasion d’ajouter les trois points dans sa besace à l’occasion de la réception du CRB Mekla. Une victoire qui pourrait propulser les jeunots d’Ath Djennad à la première place, en cas de faux pas du leader, la JS Boukhalfa. Pour sa part, l’AC Yakouren qui reste sur une défaite hors de ses bases, aura une bonne occasion de se racheter devant son hôte du jour, la JSC Ouacifs. Un match difficile qui n’est pas gagné d’avance, mais les jeunots du président Oualiken semblent en mesure de remporter pour peu qu’ils ne viennent pas à sous-estimer les gars de Ouacifs qui ne se présenteront pas en victimes expiatoires. Le RC Betrouna qui accueillera son voisin du NA Redjaouna, partira avec les faveurs des pronostics, lui qui aura à faire face à un adversaire qui reste sur un naufrage. Le KC Taguemount Azouz qui a sorti la grande artillerie lors de la précédente journée hors de ses bases face justement au NA Redjaouna, aura à cœur d’enchaîner un succès face à son invité du jour, l’E Draâ El-Mizan battue à domicile, le week-end, dernier par le CA Fréha. Enfin, dans le bas du tableau, la lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun recevra, l’ES Assi Youcef. Deux antagonistes qui sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Un enjeu capital qui fait que les deux équipes n’auront pas le droit à l’erreur, notamment les locaux qui ne comptent que deux points sur les 39 possibles avec un match en plus sur son hôte du jour qui comptabilise, lui, quatre unités dans son escarcelle.

Z. L.

Le programme

RC Betrouna- NA Redjaouna

OT Mokrane - JS Boukhalfa

CA Fréha - CRB Mekla

AC Yakouren - JSC Ouacifs

O Tizi Gheniff - DC Boghni

KCT Azzouz - EDE Mizan

ASCOuaguenoun-ESA Youcef