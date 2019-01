Olympique Akbou - Gouraya Béjaïa, la grande explication

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

La 14e et avant-dernière journée de la phase aller du championnat de la division Honneur de Béjaïa sera très attrayante et les amoureux du sport roi en auront pour leur argent en se déplaçant aux différents stades de la compétition. Cette nouvelle manche offrira un tableau de choix avec de très belles confrontations en perspective. En effet, tous les regards seront braqués lors de cette manche vers la ville d’Ighzer Amokrane où aura lieu l’affiche du jour entre le leader incontestable de ce groupe, l’Olympique d’Akbou, et l’outsider Gouraya de Béjaïa. Des retrouvailles entre deux anciens pensionnaires de la régionale 2. Ces deux teams ne se feront aucune concession. Ce qui est sûr c’est que le public sera gratifié d’un beau match plein de suspens et indécis de bout en bout, contrairement à son poursuivant, la JSB Amizour, qui sera en déplacement périlleux chez le CRB Aokas. Ce dernier a un besoin pressant de points pour pouvoir s’éloigner de la zone des turbulences alors que les gars de Boukhalfa n’auront pas d’autre choix que celui de la victoire. L’autre prétendant, en l’occurrence le CRB Souk El Tenine, essaiera de remonter la pente en recevant la lanterne rouge, l’ARB Barbacha. Par ailleurs, le CS Protection Civile et le JS Ighil Ouazzoug recevront respectivement l’Olympique M’Cisna et l’O Feraoun. À ce sujet, l’O M’Cisna de Boussaïd a les moyens de revenir de ce déplacement avec un résultat probant contrairement à Feraoun qui semble, a priori, à la portée des hommes de Djahid Noumène. Pour sa part, l’AS Taassast n’aura en théorie aucune peine pour franchir l’obstacle de la lanterne rouge, le SRB Tazmalt. Dans le bas du tableau, le CRB Aït R’Zine aura à cœur de s’imposer dans son antre face à la formation béjaouis du NCB.

Samy H.



Le programme

Vendredi

JS Ighil Ouazoug - O Feraoun

CRB Aït R’Zine - NC Béjaïa

CRBSE Tenine - ARB Barbacha

CRB Aokas - JSB Amizour

Samedi

CSP Civile - O M’Cina

AS Taâssast - SRB Tazmalt

O Akbou - Gouraya Béjaïa

Exempt : SS Sidi-Aïch