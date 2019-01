Le MB Béjaïa et l’O El-Kseur chutent à domicile

Par DDK | Il ya 1 heure | 60 lecture(s)

La quatrième journée du championnat Super division chez les seniors hommes (poule Centre-ouest) a été favorable au NCB, qui a gagné son match contre le WAT. Ce qui n’est pas le cas du MBB et de l’OEK, qui se sont inclinés à domicile, respectivement contre le GSP et le RCM. Le MB Béjaïa n’a pas pesé lourd devant le GSP, à la salle mythique Amirouche de Béjaïa, en concédant une défaite logique sur le score de 3 à 0 (21/25, 15/25 et 18/25). En dehors du premier set où les Béjaouis ont tenu tête aux Algérois en atteignant la barre des 21 points, les deux autres sets ont été en faveur du GSP. Le NC Béjaïa, lui, n’a pas raté l’occasion d’aligner une autre victoire aux dépens du WA Tlemcen sur le score de 3 à 1 (25/19, 25/21, 21/25 et 25/23). Une importante performance qui va permettre aux gars de la capitale des Hammadites de soigner leur classement. De leur côté, les Banlieusards de l’O El-Kseur se sont inclinés à la salle CSP d’El-Kseur devant le RC M’Sila, sur le score de 3 à 2 (18/25,25/23,16/25,28/26 et 11/15). Le match très disputé tout au long des cinq sets, car il a réuni deux équipes au même niveau.

Les résultats

MB Béjaïa 0 - GS Pétroliers 3

NC Béjaïa 3 - WA Tlemcen 1

O El-Kseur 2 - RC M’Sila 3

PO Chlef : Exempt