Un nouveau bureau élu

Le CF Akbou a organisé, dimanche dernier, une assemblée générale extraordinaire avec comme ordre du jour le renouvellement du bureau exécutif du club sportif amateur (CSA). Le nouveau bureau exécutif est désormais composé de six membres, avec deux nouveaux candidats ayant déposé leurs dossiers d’intégration. Ainsi donc, le président du CSA, Aomar Merabet, gérant d'entreprise, est conforté dans son poste, alors que Naït Oumeziane Hakim, écrivain public, occupera le poste de 1er vice-président, et Bouidghaghen Boukhalfa, commerçant, est désigné 2e vice-président. Le dernier a pour nom Naït Slimane Hani, commerçant de son état, et reste un simple membre. Pour les deux nouveaux membres, ils ont pour nom Yahiaoui Nabil, titulaire d’un master 2 en anglais, qui sera secrétaire général du club, et Naït Oumeziane Kamel, agent commercial, désigné trésorier général du club. Au terme du conclave, le président du CSA déclare à ce propos : «Le comité exécutif du CSA est composé de membres qui sont tous jeunes et qui, j’en suis sûr, apporteront un plus à l’équipe. Tous, ensemble, pour hisser haut le CFA, notamment avec les jeunes catégories qui seront la vitrine du club à l'avenir !».

