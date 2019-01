La JS Ouzellaguen en danger

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Lors de cette septième journée de la division Excellence dames de handball, la JS Aouzellaguen affrontera le GS Pétroliers dans une rencontre qui ne sera pas facile pour les filles du président Driss Hassaoui, qui joueront donc face au leader incontestable de ce palier qui, de surcroit, écrase tout sur son passage. Une équipe algéroise qui possède la meilleure attaque avec 216 buts inscrits, mais aussi la meilleure défense avec 82 buts d’encaissés. Cela étant, l’équipe locale est animée d’une grande volonté pour contrer le chef de file du championnat et pourquoi ne pas lui tenir tête. Le deuxième représentant de la wilaya de Béjaïa, l’US Akbou, jouera en déplacement samedi face au NRF Constantine. Cette dernière qui pointe à la 5e place avec six points voudra se rapprocher du groupe de tête, d’où la nécessité pour cette équipe de l’USA de faire attention surtout que les autres clubs qui suivent au classement ne veulent pas mourir et peuvent à tout moment réagir.

Rahib M.

Le programme

Vendredi

JS Aouzellaguen - GS Pétroliers

CRD Mourad - ASF Constantine

CHB Badjarah - CF Boumerdès

Samedi

NRF Constantine - US Akbou

HBC El Biar - HHB Saida