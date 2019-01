Les Vert et Rouge pour la revanche

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Après une trêve de plus d’un mois, la Ligue 2 Mobilis reprendra ces droits, demain, avec le déroulement de la 16e journée.

Revigorés par leur récente qualification aux 8es de finale de la coupe d’Algérie de football aux dépens de l’ASAM (2 - 1), les joueurs de la JSM Béjaïa se tourneront, demain après-midi, vers le championnat à l’occasion de leur déplacement dans l’ouest du pays pour y défier le RCR, dans le cadre de la première journée de la phase retour. L’objectif sera celui de mettre à profit ce bel état d’esprit du groupe et tenter de revenir avec le meilleur résultat possible du stade Zougari Tahar de la ville de Relizane. Autrement dit et en dépit de la difficulté de leur mission face à un adversaire qui les attend de pied ferme sur son terrain pour prendre sa revanche du match aller (1 - 0), les partenaires de Karim Baitèche ne jurent que par un résultat probant pour inaugurer cette phase retour sur une bonne note. En effet, ayant terminé la première moitié de la saison à la peu enviable 11e place avec 18 points au compteur, les Béjaouis ont tout intérêt à amorcer leur redressement en championnat dès demain après-midi au risque de se compliquer encore la tâche lors des rencontres restantes. Un constat qui n’a pas échappé non plus à l’entraîneur en chef Moes Bouakaz qui déclare : «Nous nous sommes bien préparés pour le match du RCR qu’on va aborder avec l’idée d’éviter la défaite d’autant qu’on éprouve un besoin pressant de points pour améliorer notre position au classement général», explique-t-il. Ce dernier qui misera encore une fois sur la bonne volonté de ses poulains pour piéger le RCR chez lui, les exhorte à faire preuve de la même détermination ayant animé le groupe lors de la dernière rencontre de coupe contre l’ASAM. Le driver des Vert et Rouge de la Soummam qui bénéficiera à l’occasion du retour du capitaine Kamel Belmessaoud, devra faire cette fois sans l’attaquant Khezri et le latéral droit Nabil Khellaf, tous deux victimes de blessures diverses face à l’ASAM. Cependant, Bouakaz qui a tendance à apporter des changements à chacune des sorties de son équipe n’aura pas beaucoup de soucis pour aligner un onze à même de donner encore des satisfactions contre le RCR. Une équipe qu’il connait assez bien pour l’avoir eu sous la main dans un passé récent et qu’il souhaite surprendre chez elle demain après-midi.

B. Ouari

Le programme

NC Magra - USM Harrach

ES Mostaganem - JSM Skikda

MCE Eulma - MC Saida

RC Relizane - JSM Béjaïa

WA Tlemcen - USM Blida

ASM Oran - ASO Chlef

USM Annaba - US Biskra

RC Kouba - A Boussaâda