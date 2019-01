L’ES Azeffoun se replace

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Les résultats de la 14e journée du championnat Régionale 1 ont été à l’avantage de la majorité des équipes kabyles. C’est le cas de l’ES Azeffoun qui a pris le meilleur sur la JS Tichy sur le score 1 à 0. Un résultat à la faveur duquel les Marins se replacent en haut du tableau, avec 23 points, aux côtés de l’ESM Boudouaou, et à six points du leader, la JS Boumerdès. Cette dernière a perdu face au CRB Bordj El Kiffan sur le score de deux buts à un. Les Ivahriyen, qui avaient enregistré une lourde défaite le week-end dernier, se sont donc rachetés de fort belle manière face à des «Tichois» en perte de vitesse ces derniers temps.

La JS Akbou et l’USMDBK remontent la pente

La JS Akbou n’a pas non plus manqué de faire le plein à l’occasion de cette nouvelle journée. L’équipe avance doucement mais sûrement, puisqu’elle totalise désormais 21 unités dans son compte et n’est qu’à deux longueurs du troisième, l’ES Azeffoun. La JSA a donc pris le meilleur sur son invité du jour, l’IR Birmandreis, en s’imposant sur le score de 3 à 2. Une victoire ô combien précieuse pour la formation d’Akbou qui remonte la pente au classement. Pour sa part, l’USM Draâ Ben Khedda confirme ses intentions de jouer les premiers rôles, en battant, quoique difficilement, la coriace équipe de l’ESM Boudouaou sur le score d’un but à zéro. Un but marqué sur penalty. Avec 19 points à leur actif, les poulains de Mourad Bey, qui comptent un match de retard face à la JS Tixéraine, prévu mardi prochain au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, peuvent se relancer dans la course pour l’accession.

Le CRB Tizi-Ouzou quitte la zone rouge

Enfin, le CRB Tizi-Ouzou, qui a arraché un nul la semaine dernière face à la JS Tichy, a confirmé son regain de forme avant-hier au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou. Les capés de Chabane Meftah ont pris le meilleur sur le WB Saoula, en s’imposant par la plus petite des marges (1 à 0). Ils quittent ainsi la zone rouge, avec 13 points dans leur besace. Cela dit, le risque du purgatoire n’est pas écarté pour autant. D’autres performances s’imposent pour s’éloigner définitivement du danger.

Massi Boufatis

Les résultats

ES Azeffoun 1 - JS Tichy 0

OC Beaulieu 1 - JSB Ménaïel 3

JS Akbou 3 - IR Birmandreis 2

CRBB Kiffan 2 - JS Boumerdès 1

JS Tixéraine 1 - EC Oued Smar 2

USMDB Khedda 1 - ESM Boudouaou 0

WA Rouiba 1 - CA Kouba 2

CRB Tizi-Ouzou 1 - WB Saoula 0

Exempt: USM Chéraga