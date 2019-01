RC Seddouk - US Soummam, le choc !

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Pour le compte de la 14e et avant-dernière journée de la phase aller de la Régionale 2, le leader semble bien parti pour préserver son acquis. Il recevra une modeste formation du MC Bouira, dont les statistiques en déplacement ne sont pas flatteuses. Il en est de même pour l’ES Bir Ghbalou, son dauphin. Restant sur une défaite à Béjaïa devant l’USMB locale, l’ESBG tentera de se racheter en réalisant une victoire devant une JS M’Chedallah qui ne devrait pas poser de problèmes aux poulains de Khelifa Abdeslam, lesquels gardent intactes leurs chances d’accession. Par ailleurs, Après sa brillante victoire ramenée de Draâ Ben Khedda, face à l’OSM local, le CRB Kherrata, qui reste sur une série de cinq succès de suite, espère enchaîner avec une autre victoire à l’occasion du match à huis clos qui l’opposera à l’ES Timezit. Cependant, la tâche ne sera pas facile devant une solide formation qui a donné une grande claque au FC Tadmaït lors de la dernière journée. Pour sa part, l’USM Béjaïa ne jure que par la victoire à l’occasion de la réception du club sudiste de Tizi-Ouzou, l’ESDEM. Ce round du championnat sera, toutefois, dominé par le choc qui mettra aux prises le RC Seddouk, qui a repris du poil de la bête, avec l’US Soummam voisine, plus ambitieuse que jamais dans un match-derby prometteur. Équilibré et passionnant à suivre sera, aussi, le match qui se jouera à Bordj Menaïel entre le Widad local et l’OS El-Kseur, avec un léger avantage pour les locaux. Dans le bas de tableau, un autre derby à Tizi-Ouzou opposera le FC Tadmaït et le club voisin l’Olympique de Tizi Rached dans un match à six points. Le FC Tamelaht n’aura d’autre choix pour vaincre le signe indien que de surmonter l’écueil de l’OS Moulediouane. Une rude bataille s’annonce, donc, pour les trois points, tant les deux formations se trouvent mal-en-point et aspirent à améliorer leur classement.

Samy H.