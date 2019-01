Bekbouka rejoint la JS Saoura

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le meilleur buteur de la phase aller de la Division nationale amateur, Rafik Bekbouka, avec ses 17 buts marqués, était sur les tablettes de plusieurs clubs de la Ligue 1 Mobilis, dont la JSK. Convoité par le NAHD et l'OM, l'attaquant de l'US Béni Douala, présent dimanche dans la tribune officielle pour soutenir ses partenaires face au Paradou AC, en match de coupe d'Algérie, a finalement tranché sur son avenir. Et c’est pour la JS Saoura qu’il opte. Un club de Ligue 1 Mobilis où évolue un autre ex-joueur de l'US Béni Douala, en l'occurrence Messala Merbah, natif de Tadmaït. Rafik Bekbouka a, donc, signé un contrat de trois ans avec les Sudistes de la JS Saoura. Dans un premier temps, cet attaquant de métier avait émis le vœu de porter les couleurs de la JSK. Constant que la direction de ce club n’a rien fait pour l’enrôler, il a fini par rejoindre les Jaune et Vert de la JSS.

M. B.