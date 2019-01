Les Canaris en péril à Béchar

Par DDK | Il ya 1 heure | 232 lecture(s)

Après un arrêt de plus d'un mois, entrecoupé des deux premiers tours de la Coupe d'Algérie, le championnat de Ligue 1 Mobilis reprendra ses droits, demain, avec le déroulement de la 16e journée.

la JSK (2e, 26 pts), éliminée sans gloire de la Coupe d'Algérie par l'ARB Ghriss, se rendra à Béchar pour croiser le fer avec la JS Saoura (4e, 23 pts), battue une seule fois dans son antre du 20-Août-1955 en quatre années, toutes compétitions confondues. Les Canaris sont appelés à puiser dans leurs ressources pour revenir avec un bon résultat et rester au contact du leader usmiste qui ira pour sa part rendre visite au DRB Tadjenanet. Qualifiée à la phase des poules de la ligue des champions africaine pour la première fois de son histoire, la JSS veut aussi réussir un bon parcours en championnat. Quant à la JSK, ayant terminé la phase aller par deux défaites face au CSC (2-0) à Tizi Ouzou et face au CABBA (1-0) à Bordj Bou Arreridj, puis une amère élimination en Coupe d’Algérie face à la modeste équipe de l’ARB Ghriss, elle tentera de revenir avec un bon résultat face à la JSS, un adversaire qui ne lui réussit pas, notamment à Béchar où les Canaris ont souvent laissé des plumes. «Le match face à la JSS à Béchar sera certainement très difficile. C’est une bonne équipe difficile à manier sur son terrain. Cependant, on ira là-bas avec la ferme intention de réussir un bon résultat et bien entamer cette phase retour. Nos supporters attendent beaucoup de nous et on fera tout pour ne pas les décevoir», a déclaré Mohamed Benchaira. De sa part, l’arrière gauche Lyes Chetti dira : «Le match de vendredi sera très difficile face à une équipe qui fera tout pour nous battre devant ses supporters. Mais on prépare convenablement ce rendez-vous et notre objectif est de réussir un bon résultat. On doit au moins revenir avec le point du nul pour continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et on ne lésinera pas sur les efforts». Pour rappel, les kabyles ont été tenus en échec par l’ESS lors de la manche aller (0-0). Côté effectif, seul l’attaquant Kacem Amaouche est out, vu qu’il souffre d’une déchirure à la cuisse. Le joueur subit les soins et son retour est prévu d’ici deux semaines. Quant au jeune milieu de terrain, Juba Oukaci, il sera opérationnel après avoir effectué une légère opération du nez. Le joueur s’entraine le plus normalement du monde et est prêt pour ce match. Pour les nouvelles recrues, le milieu Benchaira et prêt, en attendant de savoir si Dumas incorporera Kabari et Belgherbi pas encore prêts à 100% sur le plan physique. Le coach kabyle utilisera cependant toutes ses cartes gagnantes, pour réussir un bon résultat et un parcours honorable lors de la phase retour. A signaler que le départ de la JSK pour Béchar est prévu pour demain vendredi, sur un vol spécial de la compagnie Tassili Airlines.

Le programme

DRB Tadjenanet - USM Alger

NAH Dey - CS Constantine

CABB Arreridj - MC Oran

JS Saoura - JS Kabylie

MO Béjaïa - O Médéa

USMB Abbès - ES Sétif

ASA M’lila - CR Belouizdad

Paradou AC - MC Alger