Impérative victoire pour les Crabes

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa sera, demain à 15h, le théâtre d’une belle rencontre, à huis-clos, entre le MOB et l’Olympique Médéa, un match comptant pour la seizième journée de Ligue 1 Mobilis. Après plus d’un mois d’arrêt du championnat et deux tours de coupe d’Algérie finalisés par une élimination vendredi dernier face à l’USMH, les Béjaouis vont renouer avec la compétition officielle, en affrontant le représentant du Titteri dans un match qu’ils doivent gagner s’ils veulent garder intactes leurs chances de maintien. Madoui peut compter lors de ce match sur la totalité des joueurs, excepté Amokrane et Dehar qui reviennent à peine de blessures. En plus des anciens et de Boukhanchouche qui est déjà qualifié, l’entraîneur souhaite que le néo-Mobiste, Bessan, soit qualifié pour ce match afin de le voir à l’œuvre. Le match de demain est très important pour les camarades de Bouledieb, car l’OM est à un point seulement d’eux, et en cas de victoire, ils enfonceront un peu plus leur concurrent direct pour le maintien. La direction de son côté joue à fond la carte de la motivation, ayant réservé une forte prime en cas de victoire. La balle est donc chez les joueurs qui doivent fournir plus d’efforts pour récolter les trois premiers points de cette phase retour.

Bentiba (ASMO) signe pour 18 mois

Le milieu de terrain de l’ASM Oran, Mohamed Bentiba, a paraphé hier après-midi un contrat de 18 mois au profit du MOB, devenant ainsi la troisième recrue du club béjaoui en ce mércato hivernal, après l’attaquant béninois Jaques Bessan, signataire d’un contrat de 30 mois, et le milieu de terrain Salim Boukhenchouche prêté pour six mois par la JSK. Les Crabes, qui veulent renforcer leur effectif en prévision de la deuxième moitié du championnat, ont encore droit à deux autres recrues d’ici le 15 janvier date limite pour les transferts hivernaux.

