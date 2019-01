«Apporter un plus à l’attaque»

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Accosté avant-hier à l’issue de la cérémonie de signature de son contrat, le nouvel attaquant du MOB, le Béninois Jacques Bessan, a répondu à nos questions.

La Dépêche de Kabylie : Comment les responsables du MOB vous ont-ils contacté ?

Jacques Bessan : J’étais à l’entraînement avec mon ex-club le Stade Tunisien quand un émissaire du MOB m’a contacté. Il m’a informé que le coach du club allait me contacter dans les heures qui suivaient. Et effectivement, M. Madoui m’a appelé, on a discuté longuement. Il m’a très vite convaincu et j’ai accepté de venir tenter une expérience à Béjaïa.

Connaissez-vous le MOB ?

J’ai vu quelques vidéos et ma première remarque fut que les supporters du club font une grande ambiance au stade et personnellement j’aime beaucoup l’ambiance, car ça me motive et accroit mon plaisir de jouer. Par ailleurs, le football algérien est basé sur la technique et ça aussi m’arrange beaucoup et me convient.

L’on dit que vous avez tenté votre chance avec le TP Mazambé, confirmez-vous ?

Effectivement, c’était avant que j’aille en Tunisie. J’avais tout réglé avec les dirigeants du TPM, mais finalement la durée du contrat ne ma pas convenu. Ils me voulaient pour 5 ans alors que je ne voulais signer que pour trois ans. Donc, ça n’a pas abouti et j’ai pris la direction de la Tunisie.

Quel est votre objectif avec le MOB ?

Je suis venu pour donner un plus à l’équipe. Je promets beaucoup de buts aux supporters et du spectacle. J’aime les stades chauds, la ferveur des supporters dans les tribunes… Je promets de prouver mes compétences et secouer les filets de tous nos adversaires.

Propos recueillis par Z. H.