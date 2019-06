28 derbys béjaouis au programme

Le Groupe A de la Régionale 2 de la Ligue régionale d’Alger (LRFA) de la prochaine saison 2019-2020 sera formé de huit équipes issues de la wilaya de Béjaïa, soit 2 de plus. Il s’agit des anciens pensionnaires de cette division, à savoir le CRB Kherrata, l’USM Béjaïa, l’US Soummam, l’Olympique d’El Kseur, l’Espérance de Timezrit, le Racing Club de Seddouk et le nouveau promu à la Régionale II, en l’occurrence l’Olympique Akbou.

Cette dernière équipe vient de réaliser un excellent parcours, où le gâchis de points était minime et a vite été récupéré grâce à la composante de l’équipe et la volonté d’arracher le sacre final, en plus du fait que son voisin, la JS Akbou, vient de rétrograder dans ce groupe. Les huit équipes de la wilaya de Béjaïa doivent jouer chacune 28 derbys, en aller et retour. Ce qui fait 56 derbys béjaouis durant la prochaine saison sportive.

La rage de vaincre et la présence d’un grand public seront de grands stimulants pour ces équipes, au cours de ces matchs chocs, où le résultat final sera difficile à pronostiquer. L’engagement physique, la course derrière un résultat positif ont toujours été des facteurs déterminants dans ce genre de rencontres. La suprématie locale oblige. Les débats seront donc chauds entre les différents antagonistes.

Quant au grand derby d’Akbou, qu’on a toujours suivi avec impatience, il va revenir dès la saison prochaine. Quand il opposait l’Olympique Akou et la JS Akbou, la région était plongée, durant toute la semaine, dans une folle ambiance.

Que les derbys de la saison prochaine soient au profit du développement du football de la wilaya et que le fair-play l’emporte !

Tahar H.