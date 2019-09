4 joueurs de la JSK dans le groupe

Le staff technique de l’équipe nationale des locaux a dévoilé, hier, au public, la liste des vingt-quatre joueurs retenus pour le stage qui a débuté le jour même, au Centre technique national de Sidi Moussa. Pour rappel, ce regroupement est programmé en prévision de la double confrontation face au Maroc, qualificative au CHAN 2019. A signaler que la manche aller se jouera le 21 septembre 2019 à 19h15, au stade Mustapha Tchaker de Blida. Parmi les 24 joueurs retenus, on notera la présence de quatre issus de la JSK. Il s’agit du gardien Oussama Benbot, du milieu de terrain offensif Toufik Addadi et des attaquants Rezki Hamroune et Réda Bensayeh.

Une première pour trois d’entre eux, sachant que seul Oussama Benbot avait été retenu, lors du dernier regroupement des locaux qui s’est déroulé au Centre technique national de Sidi Moussa. Par ailleurs, l’EN des U20 rentrera en stage du 22 au 29 septembre 2019, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa sous la houlette du Directeur des Equipes nationales (DEN), Batelli Ludovic, et de son staff technique. Un stage qui s’inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Ce sera l’occasion pour les jeunes joueurs de disputer deux matchs amicaux contre l’Equipe nationale du Sénégal, les 25 et 28 septembre 2019, dans des stades qui restent à désigner.

S. K.

Les 24 convoqués

Gardiens : Gaya Merbah (CRB), Benbot Oussama (JSK), Zakariya Helfaya (CABBA)

Défenseurs : Walid Allati (MCA), Redouane Chérifi (USMA), Nabil Laamara (MCA), Farouk Chafaï (MCA), Sofiane Bouchar (CRB), Mustapha Bouchina (PAC), Islam Chahrour (CSC), Houcine Benayada (CSC)

Milieux : Miloud Rebiai (MCA), Toufik Addadi (JSK), Adem Zorgane (PAC), Kamel Belarbi (USMA), Sofiane Bendebka (MCA), Amir Sayoud (CRB)

Attaquants : Houssam Guecha (ESS), Riad Benayad (PAC), Habib Bouguelmouna (ESS), Réda Bensayad (JSK), Rezki Hamroune (JSK), Ismail Belkacemi (CSC) et Zakaria Benchaâ (USMA).