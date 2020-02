«À fond l’accession !»

Le Hamzaouia de Aïn Bessem qui a retrouvé, cette saison la Régionale 2, est en phase de réaliser un bon parcours, en championnat. Quatrième au classement général avec 31 points er à sept longueurs du leader, l’Olympique d’Akbou, il a remporté neuf victoires, dont deux en dehors de ses bases, lors de ses deux dernières sorties, respectivement, face au MC Bouira et l’ES Timezrit. Hamzaouia a aussi été accroché quatre fois et a per du cinq matchs. L’équipe, drivée par Saïd Hattab, ancien entraîneur de l’E Sour ElGhozlane, enregistre un sansfaute depuis l’entame de la phase retour.

Une dynamique de victoires ayant donné des ailes au pr ésident du CSA/HCAB, Ali Hamza, qui parle désormais d’accession. «On jouera à fond nos chances pour bousculer la hiérarchie et accéder au palier supérieur», a-t-il dit confiant. Et de poursuivre : «Nous avons bien commencé la deuxième phase du Championnat et avons un programme favorable, où même l’actuel leader évoluera chez nous. Avec le nouvel entraîneur, nous avons toutes les chances d’atteindre notre objectif». Mais Ali Hamza n’a pas omis de parler de la situation peu enviable de Hamzaoui sur le plan financier.

«Le club n’a reçu ni aide ni subvention de la part des autorités locales. Nous avons certes bénéficié de 150 millions, lors de la saison 2018/2019, mais une partie, soit 102 millions, a été encaissée par notre restaurateur. Une dette laissée par l’ancien bureau, qui avait bloqué le compte du club. A cet effet, nous avons géré la saison écoulée et réalisé l’accession avec mon propre argent et des crédits octroyés ça et là et c’est la même chose pour cette saison.»

Néanmoins, le président de Hamzaouia de Aïn Bessam entretient l’espoir de voir l’équipe accéder, et ce malgré la grève des joueurs qui réclament leur dû. D’ailleurs, a-t-il expliqué, «nous évoluons avec l’équipe réserve et des juniors. Des joueurs compétitifs qui assument pleinement leur tâche». Pour finir, il a parlé de la saison sportive 2016/2017 et de l’installation de son bureau, lors du deuxième semestre de l’année 2016. L’ancien bureau, a-t-il fait savoir, «n’a à ce jour pas établi le bilan de la saison 2016/2017, alors qu’une faramineuse somme d’argent a été débloquée par l’APC à cette époque dans le cadre d’une subvention».

M’hena A.