«À présent, on doit penser à la Ligue des champions»

Le coach des Canaris, Hubert Velud, était aux anges suite à la belle victoire réalisée par son équipe contre le MCA. Lors du point de presse qu’il a animé, à l’issue du Clasico, il a parlé de plusieurs points concernant ce match et la JSK. D’emblée, Velud a estimé que le succès remporté par ses joueurs est amplement mérité, vu leur belle prestation : «C’est une victoire méritée contre une bonne équipe du MCA. Mes joueurs étaient à la hauteur. Ils ont fourni plus d’efforts qu’avant. Devant les grandes équipes, la JSK a toujours imposé sa présence», a déclaré l’entraîneur de la JSK. Et de poursuivre : «C’est vrai, on ne s’attendait pas à gagner par un tel score. C’est exceptionnel mais on avait besoin de cette victoire.

Je félicite mes joueurs pour leurs grands efforts que ce soit lors de la préparation ou de la rencontre. Contrairement au match de l’USMBA, le rendement des Canaris était très satisfaisant. Sur cette belle prestation, le coach dira : «Cette belle victoire aura des répercussions positives sur le moral des joueurs. Je dois reconnaître que le rendement de l’équipe était à la hauteur et qu’il n’avait rien à voir avec celui du match perdu face à l’USMBA. Mes joueurs étaient très volontaires et je reconnais qu’on était meilleurs face au MCA.»

Il ajoutera : «A présent, il faut continuer et enregistrer d’autres belles performances pour améliorer encore notre classement.» Très content après la victoire de son équipe, Velud a affirmé que son groupe doit penser maintenant au match de la Ligue des champions : «Cette victoire face au MCA nous permettra de préparer les prochains rendez-vous sereinement, notamment le match de la Ligue des champions qui approche.» Interrogé sur les changements qu’il a apportés, lors de ce match, Hubert Velud a affirmé qu’il était satisfait de la production des joueurs qui sont rentrés et également des éléments qui ont fait leur apparition, en cours de jeu : «Les joueurs auxquels j’ai fait confiance ont répondu présents.

Ils étaient à la hauteur. Même les trois remplaçants ont apporté un plus à l’équipe.» Pour la suite du parcours, le coach des Jaune et Vert a affirmé que son objectif est de bien négocier les prochains matchs et d’enregistrer les meilleurs résultats possibles. «Tous les matchs qui vont venir sont difficiles et importants. Cependant, nous allons les aborder avec la même détermination et volonté. Notre objectif est de finir avec la mauvaise passe de mauvais résultats, en enchaînant les résultats positifs», a conclu le coach son intervention.

M. L.