«À Relizane pour un bon résultat»

Accosté lors d’une séance d’entraînement au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, le gardien du MO B, Ali Bencherif, nous a parlé des préparatifs du match d’aujourd’hui contre le RCR. «La préparation s’est déroulée dans de très bonnes conditions et dans une très bonne ambiance après la dernière victoire contre le RCA qu’on a vite oublié pour ne se concentrer que sur le match de Relizane», dira-t-il. Concernant l’importance du match d’aujourd’hui, l’enfant de Mascara a assuré : «Les trois points de la rencontre sont très importants pour nous dans la mesure où nous avons raté nos deux dernières sorties.

C’est l’occasion de se racheter et de revenir avec le meilleur résultat possible afin de renouer avec les bons résultats à l’extérieur, tout en confirmant la dernière victoire. Notre adversaire du jour, qui occupe le haut du tableau, est à prendre très au sérieux car il renferme des éléments très expérimentés». Pour terminer, le gardien du MOB lance un message aux supporters en leur disant : «Ayez confiance en nous car nous disposons d’un groupe capable de tenir tête à n’importe quelle équipe. Le championnat est encore long et la compétition sûrement rude, donc c’est pour cela que j’appelle les supporters à nous soutenir et rester derrière leur équipe afin d’atteindre l’objectif tracé qui reste le retour en Ligue 1».

Z. H.