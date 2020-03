Accession méritée de la FE Tazmalt

En battant l’un des prétendants, le WRB Ouzellaguen, samedi, au stade de Seddouk, par 2 buts à 1, à une journée de la fin du Championnat pré-honneur de la Ligue de la wilaya de Béjaïa, Filante Etoile de Tazmalt, pour sa première saison dans ce groupe, vient de réaliser son rêve d’accéder au palier supérieur. Ce qui voit ses énormes efforts couronnés de succès. Une accession somme toute légitime, vu les remarquables prestations fournies par toute l’équipe qui, tout le long de ce passionnant Championnat, a dominé de la tête et des épaules les équipes de son groupe. L’écart de six points avec son dauphin est d’ailleurs l’incontestable preuve de sa suprématie sans partage. Ce sacre, mérité, a été longuement fêté par les supporters, lesquels voient leur rêve se transformer en réalité.

Pour rappel, l’équipe a un total de 42 points engrangés en 17 rencontres disputées, à savoir 13 victoires et 3 nuls, et n’a concédé qu’une seule défaite, lors de la 2ème journée, face à Tizi Tifra (1-0). Elle possède également la deuxième meilleure attaque, qui a inscrit 34 buts, et la meilleure défense, avec 9 buts encaissés. Ainsi, avec quatre longueurs d’avance sur leur dauphin, les camarades de Salim Hamane ont dû suer et batailler fort pour écarter de leur chemin d’autres prétendants au titre. A noter que cette performance est le résultat d’un travail de longue haleine, qui a demandé de gros sacrifices, aux staffs dirigeant, technique et, surtout, aux joueurs, lesquels n’ont ménagé aucun effort pour atteindre leur objectif, dont Bachir Timzit, Riad Hanifi, Aïmene Barbari, Loucif Azeradj, Adbelhak Fedila…

Les proches du club, pour leur part, viennent de vivre des moments de joie et d’émotion inoubliables, suite à cette accession historique. Ils ont justifié cette réussite par le sérieux, l’assiduité et l’abnégation dont a fait preuve le groupe, le long de son parcours. L’équipe chère au duo d’entraîneurs Ouali Aflalaye – Djamel Titouah a certes mal entamé la saison mais s’est par la suite ressaisie pour planer sur la Championnat, accaparant la première place, au terme de quelques journées, et laissant très loin derrière ses poursuivants, qui ont fini par se rendre à l’évidence que la formation de Filante Etoile est imbattable.

Une accession réussie malgré sa situation de SDF, puisque le stade de Tazmalt est fermé pour la pose du tartan, mais surtout malgré le manque de moyens financiers. A présent, il faudra se projeter sur le futur pour que cette montée ne reste pas sans suite. A un match de la fin du Championnat et avec le sacre en poche, la FET tient à terminer la saison de la plus belle des manières, en restant sur la même dynamique, celle qui a fait jusque-là sa force.

Tahar H.