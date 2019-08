“Al Merreikh ne nous impressionne pas”

Dans cet entretien, le milieu de terrain Toufik Addadi parle du match retour face à Al Merreikh du Soudan prévu ce soir et évoque d’autres points concernant le club.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur la dernière victoire face à l’US Biskra ?

Toufik Addadi : Notre victoire est amplement méritée vu le cours de jeu de la confrontation. On était déterminés à remporter le gain du match et Dieu merci on a réalisé notre objectif. Notre mission n’était pas facile et notre adversaire nous a créés d’énormes difficultés. Cependant, le plus important c’est d’avoir glané les trois points ce qui nous motivera davantage lors des prochains matchs.

Quel est votre sentiment notamment après avoir marqué le premier but de votre équipe ?

Je n’ai fait que mon travail sur le terrain et c’est tout le groupe qui a fourni de grands efforts et qui a le mérite dans cette victoire réalisée. On continuera à travailler pour réaliser d’autres bons résultats lors des prochains rendez-vous. On veut réaliser une belle saison et satisfaire nos supporters qui attendent beaucoup de nous pour la suite du parcours.

Qu’en est-il du match face à Al Merreikh ?

Le match face à Al Merreikh est très important et on l’abordera avec la ferme intention de réussir un bon résultat. Certes le match sera très difficile face à une équipe qui n’est pas à présenter, mais on n’est pas impressionnés. On jouera le match avec l’objectif de réussir une belle opération et de se qualifier au prochain tour. On fera tout pour revenir avec le ticket qualificatif au prochain tour de la compétition.

Quel est le scénario idéal qui vous arrangerait pour ce match retour ?

On fera tout pour marquer des buts lors de cette seconde manche pour compliquer la tâche de notre adversaire. On doit fermer les espaces à notre adversaire tout en tentant de bien exploiter les occasions qui nous seront offertes au cours de jeu de cette confrontation. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et on fera tout pour se qualifier au prochain tour.

Pensez-vous que la JSK a les moyens de réaliser ses objectifs cette saison ?

On possède un bon groupe et avec le travail, on réalisera un très bon parcours dans les différentes compétitions. On fera tout pour jouer sur le titre en championnat et aller loin dans la compétition continentale, car on ne compte vraiment pas s’arrêter à ce stade. On fera tout pour réussir une belle saison et pourquoi ne pas gagner quelque chose à la fin de l’exercice.

Un mot pour terminer…

On demande à nos supporters d’être derrière l’équipe car ce sont eux la force de la JSK. De notre côté, nous sommes déterminés à tout faire pour réussir de bons résultats.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi