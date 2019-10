ARB Barbacha 0 – AS Oued-Ghir 1

L’ARB Barbachaqui a une nouvelle direction, à sa tête le président du CSA, Hafid Akrour, et un nouveau coach en la personne de Ferchouli Sofiane a débuté la préparation d’intersaison un peu en retard. C’était uniquement vendredi passé que le club a joué sa 1ère joute amicale au stade communal de Barbacha face au pensionnaire du Pré-honneur de Bejaia, l’Association Sportive de Oued-Ghir. Ce dernier club est de retour à la compétition officielle chez les seniors, et ce après deux saisons où le club n’était pas là, où du moins avec l’équipe première. Ce match amical entre le pensionnaire du palier de l’honneur de Bejaia et celui du pré-honneur a tourné à l’avantage du club visiteur, qui l’avait emporté sur le score d’un but à zéro (0 – 1).

La seule réalisation était inscrite en première mi-temps et malgré que le club local avait tout son temps pour revenir dans le match, il n’en fut rien et s’est incliné par la plus petite des marges. Cela dit, cette 1ère rencontre amicale avait permis au staff technique de l’ARBB de voir où en est son groupe à une semaine de la première rencontre du championnat honneur de Bejaia, prévue pour le 12 de ce mois (samedi prochain) à Bejaia face à l’AS Taassast. Le coach serait à la recherche d’un 2è match amical histoire de dégager son équipe type, en prévision du prochain exercice.

R. M.