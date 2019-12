Arrous Ammar nouvel entraîneur

Après le limogeage de Mounir Dob, la direction de l’Entente Sour El Ghozlane a désigné son assistant, Arrous Ammar. C’est d’ailleurs ce dernier qui a accompagné, hier samedi, l’équipe d’El Mokhtaria à Mascara pour affronter l’ARB Ghris dans le cadre de la 13ème journée du championnat Inter régions, groupe Centre Ouest. Le néo coach, qui connaît bien les joueurs, aura une mission délicate, celle de mener son équipe à provoquer le déclic et en finir avec la série de revers, (trois matchs nuls concédés à domicile et une défaite en déplacement), soit sur les 12 points en jeu, l’équipe d’El Mokhtaria n’en a glané que trois. Une maigre récolte qui lui a fait perdre sa place de leader.

Il faut noter en revanche que le désormais ex entraîneur de l’ESG, Mounir Dob a réalisé un bon parcours en commençant avec sept victoires de suite et un match nul avant de connaître la décadence et la descente aux enfers après avoir subi une pression terrible, lui et certains joueurs, par de pseudos supporters de l’ESG. Le climat était devenu tellement insupportable que son départ était prévisible, lui même aurait pu partir de son plein gré, bien avant son limogeage. Il laissera toutefois Sour el Ghozlane à la deuxième place avec 25 points, à deux points du leader (7 victoires, 4 nuls et 1 défaite), ainsi qu’une qualification aux 32e de finale de la coupe d’Algérie.

M’hena A.