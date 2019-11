Athamna et Sennani s’offrent la 5e édition

Les coureurs Noureddine Athamna (Khenchela) et Riham Sennani (Alger) ont remporté la 5e édition du Challenge des martyrs de la ville de Béjaia, disputée vendredi, sur une distance de 12 kilomètres. Derrière Athamna, Fethi Meftah (Tlemcen) et Ismaïl Yechekour (Tissemsilt) ont complété le podium chez les messieurs, alors que chez les dames, c’est Saâdia Bouadjaïb (Alger) qui a pris la deuxième place, devant Sihem Aït Athmane, de Béjaïa (3e). Cette course, organisée par le club local AM Béjaïa et été l’occasion pour la famille de l’athlétisme algérien de rendre hommage à feu Rezki Azaoun, le Secrétaire Général de la Fédération, décédé dernièrement, à son retour des Mondiaux de Doha.

Cette 5è édition qui a été rehaussée par la présence des autorités locales qui ont donné le coup d’envoi a vu la participation d’une pléiade de coureurs de l’équipe nationale ainsi que des amateurs de la course sur route dont le nombre a dépassé les 600 athlètes venus d’une trentaine de wilayas. Pendant la cérémonie protocolaire, une plaquette commémorative a été remise à Nazih Azaoun, le fils du défunt, qui était accompagné de son cousin, Saïd. Cette course a été organisée dans le cadre des évènements commémoratifs du déclenchement de la Guerre de Libération Nationale, coïncidant avec la date du 1er novembre. Signalons qu’à la fin de la course, des cadeaux et des diplômes ont été distribués aux lauréats dans une bonne ambiance qui a caractérisé cette journée mémorable du premier Novembre.

Z. H.