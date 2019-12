Azazga rebondit

Les poulains de Karim Kaced se sont imposés par 2 buts à 1 en déplacement chez l’AS Bordj Ghedir. La JS Azazga tenue en échec lors de la précédente journée au stade Boukersi par l’USM Sétif en faisant 0 à 0, est allée chercher la victoire en dehors de ses bases avant-hier samedi. Les poulains de Karim Kaced se sont imposés en déplacement chez l’AS Bordj Ghedir sur le score de deux buts à un. Menés au score au début de la rencontre, les Azazguis ont réussi à remettre les pendules à l’heure par l’entremise d’Ali Sadi.

Les Rouge et Noir sont revenus à la charge avant la fin du premier half, en doublant la mise par l’intermédiaire de Berkane. En seconde période, les coéquipiers d’Anis Amoura ont géré cette avance jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre, à leur grand bonheur. Une victoire ô combien précieuse et importante pour le club cher au boss Mouloud Sahi qui totalise désormais 19 points à six points du leader, la JS Bordj Ménaïel qui s’est imposée devant le SA Sétif 1 à 0 dans le temps mort de la partie au stade Takejrad.

Les Azazguis peuvent désormais entrevoir les deux derniers matchs de cette phase aller du championnat en inter-régions, sous de bons auspices et avec plus de confiance et d’assurance. La bande à Karim Kaced ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut aller encore de l’avant, comme a tenu à le déclarer le président de section Mouloud Sahi : «Je suis content pour cette victoire qui nous permet de se relancer et de se replacer au classement. On n’est qu’à six points du leader, la JS Bordj Ménaïel.

Notre objectif cette saison c’est l’accession en division nationale amateur, mais on veut terminer cet exercice parmi les trois premiers et je pense qu’on a les moyens pour le réaliser. Je fais confiance aux joueurs et au staff technique pour rester sur cette lancée et finir la phase aller tout d’abord en beauté, avant de songer à la deuxième moitié de la saison qui sera plus difficile. Mais on est sur la bonne voie et la JSA aura son mot à dire et fera honneur à ses supporters en fin de saison».

Massi Boufatis.

Les résultats

AS Bordj Ghedir 1 – JS Azazga 2

CRB El Hamadia 1 – IRB Berhoum 1

ES Bouakeul 2 – FC Bir El Arch 1

Hydra AC 1 – DRB Baraki 0

JS Boumerdès 0 – MB Bouira 0

JS Bordj Ménaïel 1 – SA Sétif 0

NRB Boudjelbana 2 – ASCO Zouai 1

USM Sétif – NRB Grarem