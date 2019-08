Azeddine Amoura à la barre technique

La direction du FC Tadmaït, pensionnaire de la Régionale 2, a procédé à un changement à la tête de la barre technique, en faisant appel à quelqu’un qui connaît la maison pour avoir dirigé l’équipe, il y a deux saisons de cela. Il s’agit du coach Azeddine Amoura, titulaire d’un diplôme CAF C, lequel a d’ailleurs commencé son travail. En effet, le président Hamid Mezioudène a préféré faire appel à Amoura, car il connaît l’équipe et lui a même permis d’accéder en Régionale 2.

Une reprise timide

Le FC Tadmaït a replongé dans le bain de la préparation, en se remettant au travail, depuis lundi passé, au stade Ahcène Aiboud de Tadmaït, sous la houlette du nouveau coach Azeddine Amoura. Mais la reprise était timide au premier jour, avec la présence de quelques éléments. Par la suite, les joueurs commençaient à venir au stade pour entamer leur préparation. Avant-hier jeudi, ils étaient une quinzaine de joueurs. Ce qui est de bon augure, en attendant que le groupe se complète. Cela a réjoui les dirigeants qui sont confiants quant à la formation d’un groupe solide et soudé pour la nouvelle saison sportive 2019-2020.

Vers le retour des anciens

Le président Hamid Mezioudène se montre optimiste et confiant, quant au retour des anciens, qui ont réussi les deux accessions, en Division honneur et en Régionale 2. Dans ce sens, Mezioudène estime : «Je suis confiant et je vais tout faire pour convaincre les anciens de reprendre du service et de revenir. Ils sont au nombre de huit à dix joueurs. On va essayer de trouver un terrain d’entente avec eux et un accord pour qu’ils reviennent au club dans les prochains jours. On compte bâtir une équipe compétitive qui aura son mot à dire, en Régionale 2 cette saison.» Et de conclure : «Avec le retour des anciens, le FCT fera sensation et aura son mot à dire.» Les Oukal, Ali et Saïd, Hamdache Saïd, Hafid Mezioudène, Rabah Haddad et compagnie sont prêts à retrousser leurs manches avec le FCT dès cette semaine à condition de trouver un accord avec le président Hamid Mezioudène pour s’engager à nouveau avec le club avec lequel, ils ont réussi deux accessions de suite.

La prospection chez les jeunes a commencé

Toujours dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison, la direction a déjà programmé une journée de prospection chez les U15, les U17 et les U19. La prospection a eu lieu au stade Ahcène Aiboud. Ainsi, la direction du FC Tadmaït, à sa tête Hamid Mezioudène, est passée à la vitesse supérieure afin de préparer la nouvelle saison dans de meilleures conditions et surtout pour réaliser de meilleurs résultats chez les jeunes catégories. La pâte existe. Il suffit juste de la prendre en charge comme il se doit.

M. B.