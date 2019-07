Azem pressenti à la présidence

Pour le moment, une seule personne a manifesté son désir de prendre en main les destinées du club, en l’occurrence Dahmane Azem, le manager général.

C’est aujourd’hui que se tiendra l’assemblée générale élective de l’US Béni Douala. Ses travaux se tiendront à 10h, au niveau de la maison des jeunes d’Ath Douala. C’est une assemblée déterminante pour l’avenir du club, surtout après la démission du président du CSA, Madjid Hamdad, et du président de section, Hocine Ammam.

Pour le moment, une seule personne a manifesté son désir de prendre en main les destinées du club, en l’occurrence Dahmane Azem, le manager général. Il est prêt à succéder à Madjid Hamdad à la tête du CSA/USBD avec comme objectif de donner une autre dimension au club et lui permettre de renouer avec l’accession, dès la saison prochaine. Il réalisera ainsi le rêve de toute une région de jouer en Ligue II Mobilis. Ce n’est pas chose facile mais avec l’expérience acquise ces dernières années, en tant que dirigeant, Dahmane Azem se dit prêt à relever le défi : «J’ai les capacités pour diriger ce club historique et je suis prêt à succéder à Madjid Hamdad que je salue au passage pour tout ce qu’il a donné au club.»

Et de conclure : «J’espère que les membres de l’AG vont me faire

confiance, en votant pour moi. Une chose est sûre, je tâcherai, avec l’aide de tout le monde, de bien mener ma mission et de continuer sur ma lancée. Il ne faut pas oublier que le président de section, Hocine Ammam, auquel je rends hommage, a beaucoup donné à l’USBD, en lui permettant de réaliser plusieurs accessions en un laps de temps court, sans oublier les trois saisons en DNA, où le club a joué ses chances à fond pour accéder. Mais faute de moyens financiers, on a raté notre objectif. Mais ce n’est que partie remise. Je suis persuadé que l’US Beni Douala renouera avec ses traditions.» Dahmane Azem est animé d’une gr ande volonté de prendre les destinées du club et promet du sang neuf, avec une nouvelle direction, un nouveau staff et un effectif remanié à plus de 80 %.

Le nouveau président sera connu aujourd’hui et sauf surprise de dernière minute, ce sera Dahmane Azem, seul candidat à la présidence. Les supporters du club attendent avec impatience de

connaître le futur président et son bureau ainsi que leur projet sportif, eux qui veulent voir l’USBD en Ligue II Mobilis.

Massi Boufatis