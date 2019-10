Aziz Teriaki se retire de la barre technique

La dernière défaite concédée à domicile par le RC Boumerdès sur le score sans appel de 3 à 0 devant l’IB Lakhdaria, lors de la 3e journée du Championnat de la DNA, a laissé bien des séquelles sur le club. Comme première décision prise, la démission du coach Aziz Teriaki, qui a préféré se retirer de la barre technique.

Il a jugé utile de laisser l’équipe à quelqu’un d’autre pour enregistrer de bons résultats. Ainsi, cette deuxième défaite de suite, après celle enregistrée face à l’ES Ben Aknoun, une semaine avant, sur le score de 2 à 0, a poussé le driver du RCB à jeter l’éponge. Il est à signaler qu’Aziz Teriaki, qui a déjà dirigé plusieurs équipes de différentes divisions inférieures, s’est contenté juste d’un seul succès, lors de la première journée, en s’imposant 3 à 2, avant de concéder deux défaites consécutives. Contacté, hier matin, par téléphone, le président de la section football, Adlane Trabelsi, a affirmé : «On respecte la décision de Teriaki, qui a préféré se retirer et démissionner de son poste, et il a ses raisons.

On lui souhaite bonne chance dans sa carrière d’entraîneur avec sa future équipe. Pour le moment, aucune décision n’a été prise par la direction concernant le staff technique. Fatah Chalal va assurer l’intérim et diriger l’équipe face à l’USM Blida, samedi prochain, à Blida. Après ce match, on verra quelle décision prendre concernant la barre technique.» A noter que depuis la reprise des entraînements, lundi passée, c’est le co-entraîneur, Fatah Chalal, qui dirige les séances d’entraînements. Les joueurs, pour leur part, répondent bien sur le terrain et s’appliquent davantage, avec la ferme intention de renouer avec les bons résultats, en commençant par la prochaine sortie à Blida face à l’USMB. Le coach Fatah Chalal, lui, reste confiant et veut marquer de son empreinte ce rendez-vous, en tant que premier responsable de la barre technique du RC Boumerdès.

Massi Boufatis