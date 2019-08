Barache Fares nouveau président du CSA

C’est un vrai marathon auquel s’est livré le club de la Jeunesse sportive d’Akbou pour lequel il a fallu trois Assemblées générales électives afin qu’il puisse trouver enfin un président. En effet, initialement prévue pour mardi puis jeudi passés, l’AG élective de la JSA a eu finalement lieu avant-hier, au niveau du siège du club, sis au stade OPOD de Guendouza.

Le premier report de l’AG (mardi passé) est dû au fait que le quorum n’ait pas été atteint, alors que celui de jeudi passé a été causé par l’absence de candidat. Il convient de noter que ce club, qui évoluera la saison prochaine (2019-2020) en Régionale 2 (GA), possède un nouveau président que les 23 membres de l’AG ont élu à l’unanimité. Ce fut en présence du représentant de la DJS de Béjaïa, Mira Abdenour, qui n’est autre que l’actuel DTS des jeunes catégories du CF Akbou.

Le nouveau boss est un commerçant âgé de 38 ans. Il s’agit de Barache Fares, qui succède ainsi à Haddad Hocine, lequel avait démissionné de son poste pour des raisons connues de tous et liées, essentiellement, au fait que le club était asphyxié sur le plan financier. Raison pour laquelle, il n’a pas réussi à garder sa place en Régionale 1. La J SA était, pour r appel, classée à l’avant-dernière place avec seulement 32 points de récoltés sur les 96 possibles (32 rencontres, étant donné que le groupe de la R 1, affilié à la LRF Alger, était composé de 17 clubs).

Sans oublier le fait que l’entourage n’était favorable ni au club ni à son équipe dirigeante. Notons que Barache Fares était le seul candidat à la présidence, lui dont on dit qu’il a un projet sportif. Il convient de noter que le nouveau boss et de son comité ont, entre autres missions, de remettre la JS Akbou à la place qui lui sied, soit la R 1, où elle était restée trois saisons de suite. Il s’agira également de redorer le blason du club et lui permettre de se forger un nom parmi ses pairs, bien que la mission ne s’annonce guère de tout repos. Pourvu que les conditions soient réunies et que les moyens financiers suivent, surtout que pour jouer l’accession en R 1, il faut des moyens colossaux et un effectif à la hauteur des attentes.

Rahib M.