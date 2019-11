«Beaucoup de travail reste à faire»

Le coach de la JSK, Hubert Velud, était aux anges à la fin du match qui a opposé son équipe à l’ASAM et qui s’est soldé en faveur de ses poulains par un but à zéro. S’exprimant à la fin de la rencontre lors d’un point de presse, il dira : «Nous avons fourni une bonne prestation aujourd’hui face à l’ASAM. Le fait d’avoir marqué ce but rapidement a mis mes joueurs en confiance. On s’est créé d’autres occasions, mais nous ne les avons pas bien exploitées.

Un autre but nous aurait davantage rassurés. Mais le plus important c’est d’avoir gagné. Cette victoire nous met en confiance en prévision de la prochaine rencontre. Ce qui m’a le plus réjoui aussi, c’est le fait que le système que nous avons adapté a porté ses fruits. Nous avons tenté un autre dispositif et les joueurs l’ont parfaitement bien appliqué». Interrogé sur le retour de l’attaquant Juma, le coach s’est contenté de dire : «Nous venons tout juste de récupérer Juma. J’ignore si on pourra l’utiliser ou pas.

Je dois parler au joueur pour prendre une décision. Nous aurons aussi l’occasion de le revoir à l’entraînement avant de trancher à son sujet. Il est clair que s’il est opérationnel, nous l’alignerons pour la prochaine rencontre». En dépit de la victoire, le coach kabyle a par ailleurs reconnu : «C’est vrai que la victoire d’aujourd’hui nous fait du bien, mais il nous reste encore un énorme travail et des choses à améliorer en prévision des prochains rendez-vous».

M. L.