«Bénéfique sur tous les volets»

Le coach du MOB, Youcef Bouzidi, semble satisfait du stage de 8 jours effectué sur les hauteurs de Zekri, dans la wilaya de TiziOuzou : «Le stage de Zekri a été bénéfique et positif sur tous les volets. Honnêtement, on a touché à tous les points de la préparation et le préparateur physique a réalisé du bon travail. Les joueurs ont été aussi exemplaires et corrects en ce sens qu’il n’y a pas eu d’écarts disciplinaires, et c’est tant mieux pour tout le groupe !», s’est-t-il félicité.

Concernant l’effectif et le recrutement, Bouzidi a souligné que «la balle est dans le camp des dirigeants et des membres de la commission». «On a exposé nos besoins et on attend avec impatience l’arrivée d’autres joueurs. J’aurais aimé avoir les nouveaux à Zekri mais on garde toujours l’espoir d’avoir l’ensemble du groupe à la reprise ou au moins en Tunisie», ajoute-t-il.

Pour ce qui est des jeunes joueurs retenus, l’ex-entraîneur du NAHD n’a pas voulu dévoiler leurs noms, en se contentant de préciser : «J’ai une liste de 3 joueurs que je vais remettre dans les heures qui viennent au président. Ceux n’ayant pas été retenus méritent aussi leur place et ils peuvent toujours garder l’espoir d’être rappelés à tout moment, car tout est relatif au recrutement».

S’agissant de la suite de la préparation, l’entraîneur fait savoir : «On reprendra lundi prochain (ndlr, demain) pour entamer la troisième phase ici à Béjaïa. Ensuite, on prendra la route de la Tunisie afin de peaufiner notre préparation sur place avec 3 matchs amicaux».

Propos recueillis par Z. H.