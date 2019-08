Benslimane nouveau coach

Les choses se sont précipitées ces derniers jours chez le WRB Ouzellaguen, pensionnaire de la division Pré-honneur, affiliée à la Ligue de Béjaïa.

En effet, après sa dernière AGO, où il a été décidé que la barre technique du club aura un nouvel entraîneur. En effet, les dirigeants du WRBO, à leur tête le président Yahia Tabet, viennent de désigner le coach et technicien expérimenté Naceredine Benslimane dit «Didine» à la tête de la barre technique de l’équipe fanion.

Ils ont vu juste en confiant la barre technique à cet entraîneur qui a fait du bon travail avec le RC Seddouk, avec lequel il a connu deux accessions. Selon nos sources, l’objectif assigné à Benslimane n’est autre que l’accession en Division honneur. Ce technicien, adepte d’une discipline de fer et connu pour ses compétences, a accepté de relever le défi, car il a l’expérience requise et connaît bien le Championnat de la wilaya. Ses qualités auront certainement un impact positif sur le parcours de l’équipe d’Ouzellaguen, qui a eu un parcours mi-figue, mi-raisin, la saison passée, et voudra rectifier le tir, en faisant tout pour atteindre son objectif, à savoir : l’accession.

Toujours selon la même source, en plus du coach, les dirigeants, conscients du challenge à jouer, travaillent inlassablement le volet recrutement, afin de mettre tous les atouts de leur côté pour réaliser une bonne saison et répondre aux attentes de leurs supporters. Dans ce contexte, on a appris que quelques joueurs sont ciblés et que les négociations vont bon train pour les recruter afin d’apporter le plus escompté à l’équipe.

D’ailleurs, on ne tardera pas à connaître les noms de ces nouvelles recrues. Les supporters, pour leur part, attendent avec impatience de voir leur équipe version 2019/2020 à l’œuvre. Reprise des entraînements hier après-midi C’est finalement hier à partir de 18h que les gars d’Ighzer Amokrane ont repri le chemin des entraînements pour la préparation de la nouvelle saison qui s’étalera jusqu’au début de la compétition officielle, prévue le 4 septembre prochain. Pour cette reprise, au stade communal, après la traditionnelle prise de contact, les choses sérieuses ont commencé pour les camarades de Nadjib Medjkoune avec la mise en place d’un programme qui consiste en une séance quotidienne la première semaine, avant d’augmenter la charge dès la deuxième semaine. Après l’arrivée de Benslimane, comme entraîneur des seniors, le WRBO aura certainement fière allure, la saison prochaine, et aura son mot à dire en Championnat.

Tahar H