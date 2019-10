Billal Aïtouche assure la reprise

Les années passent et repassent dans cette équipe qu’est l’US Oued Amizour. Cela fait trois années que les choses ne vont pas comme on le souhaite chez les Rouge et Noir. D’année à une autre, on voit bien que les choses n’ont pas changé et ne changent pas. C’est le cas de le dire, puisque le club, en sus du fait qu’il y’a pas de direction, sauf quelques bénévoles, il y’a aussi le problème de l’entraîneur qui se pose avec acuité. Déjà, si on a fait un trait depuis 2016 à ce jour, la barre technique était souvent instable, d’où la venue et le départ des entraîneurs, sans que la donne change.

Cette année encore et après que Mourad Redjal ait décidé de jeter l’éponge après la 2e défaite de suite, et en l’absence d’une direction légale, c’est toujours du bricolage dans la maison uninioniste. Et comment, sachant qu’on est en plaine compétition officielle et que par conséquent, c’est toujours les mêmes problèmes qui ressurgissent. Bref, pour la reprise des entraînements de l’équipe qui a été effectuée lundi passé, elle fut sous la houlette du coach Billal Aitouche, qui est toujours là à la rescousse, lui qui a entamé la préparation de l’intersaison 2019-2020, où il a fait de son mieux jusqu’à l’arrivée du désormais ex-coach Redjal Mourad. Aitouche aura la lourde tâche de préparer ses joueurs pour le match de la 3è journée qui est programmé pour samedi prochain, avec comme adversaire, le CA Kouba, chez ce dernier. Le nouveau coach aura donc du pain sur la planche, sur le plan psychologique, ou il devra trouver les mots justes pour galvaniser et permettre aux joueurs de reprendre confiance en leurs capacités.

R.M