Bon début pour Ath Douala

L’US Béni Douala a réussi son entrée en championnat DNA (groupe centre), avant-hier samedi, en arrachant un précieux point en dehors de ses bases. C’était face au WA Boufarik, drivé par Hocine Yahi. En effet, l’US Béni Douala, coachée par Rezki Amrouche, assisté de Lamara Douicher et Djamel Alik, n’est pas revenue bredouille à la maison, ayant tenu en échec la coriace équipe du WAB qui avait pourtant l’avantage du terrain et le soutien de son public.

Les camarades de Khelifa Belladjel ont réussi à récolter un précieux point qui va les galvaniser pour le prochain match, face à l’ESM Koléa, tenue en échec par l’IB Lakhdaria (0 – 0). Un nul vierge qui conforte Amrouche et sa défense qui a tenu le coup devant les assauts des coéquipiers de l’ex-Kabyle Saâd Tedjar. Un bon point de pris qui permettra aux camarades de Belkacem Yadaden de reprendre les entraînements, demain après-midi, avec un moral au beau fixe et davantage de confiance. L’IB Lakhdaria n’a elle non plus pas raté sa sortie à Koléa en allant chercher un match nul (0 à 0).

Un bon point de pris pour les gars de Palestro qui annoncent la couleur en ce début de saison et qui promettent d’aller encore de l’avant et de faire sensation en championnat de la DNA, surtout que le nouveau système de compétition a toutes les chances d’être volté et approuvé, demain, lors des travaux de l’assemblée générale extraordinaire de la FAF. Avec l’accession de pas moins de cinq équipes de la DNA, ce sera une occasion en or à ne pas rater, pour se frayer une place au soleil la saison prochaine. Pour les autres matchs de cette première journée, la NARB Reghaia s’est inclinée 2 à 1 devant le CR Béni Thour à domicile, tandis que le WR M’Sila a pris le meilleur devant l’IB Khemis El Khechna.

C’est le cas pour le RC Boumerdès qui a eu le dernier mot en battant, 3 à 2, son invité du jour, le NRB Touggourt, alors que le choc entre le RC Kouba et l’ES Ben Aknoun s’est terminé sur le score de 0 à 0. Le CRB Aïn Ouessara a battu la JS Hai Djabel 1 à 0, et enfin le CR Dar Beida a pris le meilleur sur l’USM Blida en s’imposant 3 à 2.

Massi Boufatis

Les résultats

WA Boufarik 0 – USB Douala 0

RC Kouba 0 – ESB Aknoun 0

CRBA Ouessara 1 – JSH Djabel 0

CR Dar Beida 3 – USM Blida 2

NARB Réghaïa 1 – CRB Thour 2

RC Boumerdès 3 – NRB Touggourt 2

WR M’Sila 1 – IBK El Khechna 0

ESM Koéla 0 – IB Lakhdaria 0