Bousculade en haut du tableau

Les places sont de plus en plus chères pour l’accession. En effet, au moins onze équipes se disputent avec acharnement les huit places en jeu. Des équipes qui ne lâchent rien et qui ne s’avouent pas vaincues. Ainsi, pour cette 26ème journée, disputée jeudi, il faut noter la nouvelle déconvenue de l’Entente Sour El-Ghozlane, qui a enregistré une nouvelle défaite à domicile (0-2) face au MS Cherchell. L’équipe de Sour El-Ghozlane, qui s’éloigne du trône, s’est fait rejoindre par deux autres équipes à la deuxième place. Il s’agit de l’IRB Boumedfaâ, laquelle a pris le meilleur sur le CB Béni Slimane (1-0), et le CR Zaouia, qui a dominé le CRC Tiaret (2- 0). De son côté, le WAB Tissemsilt a enfoncé le CRB Boukadir et s’accapare le fauteuil de leader, dépassant ses poursuivants immédiats de quatre points, alors que le WABT est allé écraser son homologue de Boukadir, chez ce dernier, sur le score de 6 à 0.

Trois autres équipes partagent la quatrième place. A commencer par le MS Cherchell, vainqueur en dehors de ses bases, face à Sour El-Ghozlane, et le RA Aïn Defla, qui a battu l’ORB Oued Fodda sur le score de 2 buts à 0, au moment où le CB Béni Slimane a fait du sur-place, après avoir été battu par Boumedfaâ (1-0). L’ARB Ghriss est, elle, revenue avec les points du match dans son déplacement chez la lanterne rouge, le CRB Sendjas, qu’il a battue sur le score de 2 buts à 0. Toutefois, la rencontre des mal-classés, ayant mis aux prises l’OM Ruisseau au CRB Frofa, s’est terminée en faveur de l’équipe de Ruisseau sur le score de 2 buts à 0.

M’hena A.