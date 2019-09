Bouzit à la recherche de son onze

Poursuivant leur préparation en vue de la nouvelle saison, où le club évoluera dans le Groupe A de la Régionale 2, les gars de la Jeunesse Sportive d’Akbou ont programmé des rencontres amicales qui leur seront utiles pour la période précompétitive. A cet effet, comme déjà annoncé, le coach en chef, Bouzit Kamel, avait programmé une joute amicale face au pensionnaire du Pré-honneur de Béjaïa, la Filante Etoile de Tazmalt (FET), au stade OPOD de Guendouza.

Une rencontre qui a permis au coach de jauger les capacités de ses joueurs, entre anciens et nouveaux, et de travailler la cohésion dans le groupe, appelé à défendre ses chances dans le palier de la R 2. En effet, ce dernier ne sera pas facile, puisque pas moins de 6 équipes et pas des moindres ont affiché clairement leurs intentions de jouer les premiers rôles ou carrément l’accession en R1. Bouzit prépare ainsi le match de Coupe face au voisin du RC Seddouk, qui se jouera samedi prochain, au stade Larbi Touati d’Amizour, dans une ambiance bon enfant. A noter que la première joute amicale, qui s’est déroulée avant-hier, a vu les hommes du nouveau président Fares Barache l’emporter face à leur adversaire sur le score de trois buts à zéro.

Pour rappel, la première mi-temps s’est achevée comme elle a débuté sur le score de zéro partout. De retour de la pause, les Akbouciens ont réussi à ouvrir la marque par Daoud Liamine, avant que Hakim Rahal n’ajoute un 2e but et que Benkoussa Youva ferme le festival offensif. Signalons que le coach Bouzit avait incorporé deux équipes différentes, une pour chaque mi-temps. Et il suffit de voir la période où les buts ont été inscrits pour s’apercevoir que c’est la 2e équipe qui a réussi à sortir son épingle du jeu.

M. R.