Ca Fréha 3 – ES Azeffoun 1

Poursuivant sa préparation d’intersaison, le pensionnaire de la Régionale 1, l’ES Azeffoun, a donné la réplique, samedi dernier, au CA Fréha, qui évolue en division Honneur Tizi Ouzou. Un test qui a été mis à profit par le staff technique des Ivahriyen pour faire tourner l’effectif et faire le constat sur l’état physique des joueurs. La partie, disputée au stade de Fréha, a été d’un niveau moyen. Le dernier mot est revenu aux Ath Djennad qui se sont imposés sur le score de 3 buts à 1.

Une défaite qui va permettre au coach de l’ES Azeffoun de tirer beaucoup d’enseignements et de faire le point avec les joueurs sur les points faibles et forts, pour apporter des correctifs à l’avenir et améliorer le jeu collectif du groupe. Avec la multiplication des matchs de préparation, l’effectif va parfaire ses automatismes et sa cohésion dans le jeu. Les Marins d’Azeffoun, qui visent pour la nouvelle saison l’accession en division supérieure, savent qu’ils seront confrontés à de grosses cylindrées de la Régionale 1 et qu’ils auront à cravacher dur pour réaliser cet objectif.

A noter que si l’équipe d’Azeffoun réussit en fin de saison sa montée, elle gagnera deux paliers, puisque la division Inter-régions sera supprimée avec le nouveau système de compétition qui sera mis en exécution dès la saison prochaine. Côté supporters, l’on croit toujours en les qualités de l’équipe, appelée à renouer avec les sacres. Cela dit, le visage montré face au CA Fréha en amical n’est pas rassurant en prévision du nouvel exercice. Le staff technique aura du pain sur la planche et devra faire suer ses poulains sur le double plan physique et tactique, pour réussir l’entame de la compétition.

