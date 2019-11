CA Fréha – OS Moulediouane, la confrontation du jour

La 7e journée du Championnat de la Division honneur de Tizi Ouzou, prévue pour demain après-midi, sera marquée par le choc qui mettra aux prises le leader, le CA Fréha, avec l’OS Moulediouene. Des retrouvailles à enjeu pour les deux équipes, lesquelles ambitionnent d’accéder, cette saison. Ainsi, les jeunots d’Ath Djennad, qui n’ont concédé qu’une seule défaite pour cinq victoires depuis le début de la compétition, auront une belle opportunité d’aligner un sixième succès et conforter leur statut de leader. De son côté, l’OS Moulediouene est sommée de gagner afin de réduire l’écart avec son adversaire du jour et entrevoir la suite avec plus d’assurance.

C’est dire toute l’importance que revêt cette rencontre entre ces deux équipes dont la rivalité n’est plus à démontrer. Pour sa part, la JSC Ouacifs, sur une série de victoires, va rendre visite à l’ASC Ouaguenoun, en quête de confirmer son retour lors des deux précédentes journées. En effet, les gars d’Ath Ouacifs, qui voyagent plutôt bien, ne vont pas se déplacer pour passer un après-midi de tout repos chez leurs homologues, plus que jamais décidés à sortir la tête de l’eau. Toujours dans le haut du tableau, le KC Taguemount Azouz, qui se déplacera chez l’O Tizi Rached, partira avec les faveurs des pronostics devant un adversaire qui n’arrive pas à décoller et qui ferme la marche, au classement.

Mais les jeunots du coach Rabah Smaili, le vent en poupe, ne doivent pas sous-estimer leurs vis-à-vis, s’ils veulent éviter de caler. En ce qui concerne l’Olympique de Tizi Gheniff, elle ne devrait pas avoir trop de peine pour engranger les trois points mis en jeu, à l’occasion de la réception de l’AC Yakouren. Un invité qui se cherche toujours et qui risque de laisser à nouveau des plumes. Quant à l’US Tala Athmane, elle est bien partie pour s’imposer devant le NA Redjaouna, loin d’être un foudre de guerre. En outre, le FC Ouadhias recevra la JS Tala Tegana dans un match qui semble à la portée des locaux, lesquels ont retrouvé leur verve, après un passage à vide. Enfin, l’AS Aït Bouaddou va se mesurer au CRB Mekla. Une partie qui s’annonce alléchante entre deux équipes qui feront tout pour sortir victorieuses, notamment les locaux pas faciles à manier à domicile.

S. Klari

Le programme

O Tizi Rached – KCT Azouz

FC Ouadhias – JS Tala Tegana

CA Fréha – OS Moulediouane

O Tizi Gheniff – AC Yakouren

ASC Ouaguenoun – JSC Ouacifs

AS Aït Bouaddou – CRB Mekla

US Tala Athmane – NA Redjaouna

Exempt : RC Betrouna