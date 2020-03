Ça passe ou ça casse pour l’US Béni Douala !

Ce n’est un secret pour personne, l’avenir de l’US Béni Douala, en DNA, est incertain. L’équipe est toujours menacée de relégation, si les résultats ne s’améliorent pas. Le match de cet après-midi, qu’abrite le stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, face à l’USM Blida, dans le cadre de la 23e journée, est déjà décisif dans la lutte pour le maintien. A cet effet, les coéquipiers d’Aziz Guerrab sont condamnés à rafler les points en jeu, sinon ils risquent de se retrouver proches de la dernière place, surtout en cas de victoire du RC Boumerdès contre le WR M’Sila. La balle est donc désormais dans le camp des poulains de Bouziane Rahmani pour passer l’écueil des Blidéens avec succès et sans faute.

La bataille est rude devant un adversaire, qui tentera de se racheter de son faux pas à domicile, contre le RC Kouba, lors de la précédente journée. L’erreur n’est pas permise pour les partenaires de Mohamed Amine Saou, qui doivent se révolter pour faire oublier les deux derniers revers essuyés devant l’ES Ben Aknoun et la JS Haï Djabel s’ils veulent remonter la pente et s’éloigner davantage du bas du classement. Pour les autres matchs de la journée, l’IB Lakhdaria, en chute libre, est appelée à refaire surface, lors de la réception du leader le CR Béni Thour. Une équipe qui a déjà accédé en Ligue deux. Un match à ne pas rater pour les gars de Palestro, afin de garder leurs chances intactes pour l’accession, au palier supérieur.

Un autre match est important pour les deux équipes, à savoir le RC Kouba et le CRB Dar El-Beïda qui vont s’affronter, tandis que le NRB Touggour t attend de pied ferme l’IB Khemis ElKhechna et ne jure que par les 3 points. Même son de cloche pour l’ESM Koléa face au CRB Aïn Oussara, à huis clos. L’ES Ben Aknoun croise, quant à elle, le fer avec la JS Haï Djabel et vise la victoire pour rester dans le trio de tête. Enfin, il est à signaler que le WA Boufarik, co-leader ayant réussi l’accession avant l’heure, en Ligue deux, a perdu à domicile, avanthier, lors de la rencontre avancée de la 23ème journée, face au NARB Réghaïa. Un adversaire menacé de relégation. Ce fut sur le score d’un but à zéro à huis clos. A préciser que toutes les rencontres de cette journée se déroulent aujourd’hui à 15h00.

Massi Boufatis