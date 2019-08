Ça se passe plutôt bien !

Poursuivant sa préparation d’intersaison 2019-2020, entamée depuis le 22 juillet passé, sous la houlette du duo Hamouche Hacène (Coach en chef) et Boubegtiten Mourad (Coach des gardiens), l’Olympique d’Akbou, qui est l’un des nouveaux pensionnaires de la Régionale 2, multiplie les rencontres amicales, en vue de bien débuter le nouvel exercice, qui arrive à grands pas, avec de bonnes notes, sachant que l’objectif du club est une 2e accession de suite, cette fois – ci en Régionale 1.

À cet effet, et après avoir battu le pensionnaire de la division nationale amateur, l’US Béni-Douala, mercredi passé au stade de Guendouza sur le score de trois buts à zéro, signés par Nait-Yahia Karim, Akkouche Yacine et le nouveau joueur qui a débarqué chez les olympiens, Redouane Khaled, le club a joué une autre joute amicale face à un autre pensionnaire de la DNA, groupe Centre, l’IB Lakhdaria. Une rencontre qui a été jouée au stade d’El-Adjiba, et où les camarades du portier Hamimi Karim ont pris le meilleur en battant leur adversaire sur le score d’un but à zéro. La seule réalisation de la rencontre était l’œuvre de l’un des buteurs de l’équipe, Yacine Akkouche en l’occurrence et ce à la 17’ de la rencontre.

Une joute amicale qui était l’occasion pour l’homme fort de la barre technique des Bleus de voir où en est arrivée la préparation de l’intersaison, après un mois de préparation, où l’équipe a travaillé sur tous les plans, physique, technique et technico-tactique. «Cette rencontre nous a servi sur le plan tactique surtout, et on a utilisé quelques variantes dans certains compartiments de jeu de l’équipe, histoire de voir lesquelles seraient bénéfiques à jouer lors des rencontres officielles», dira-t-on du côté du staff technique.

Notons que le match face à l'IBL est le 9è en amical des gars de l'Olympique d'Akbou; après ceux face à la JSMB (Défaite sur le score de 2/0), les espoirs du MC Alger par deux fois (Nul 3/3 lors de la première manche et défaite 3/4 lors de la 2ème manche, les espoirs du MO Béjaïa (Victoire sur le score de 3 à 0), l'équipe première du MOB (Défaite sur le score d'un but à zéro), le RC Seddouk (Victoire 5/1), le Nasr ElFedjouj (Défaite 1/0) et l'US Béni Douala (Victoire 3/0).

R Medhouche