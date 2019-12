Cap sur le MCO

Le coach Hubert Velud a eu devant lui deux jours seulement pour préparer le match de demain face au MC Oran. Après une journée de repos au lendemain du match face à l’Espérance de Tunis, les Kabyles devaient reprendre hier après-midi les entraînements au stade du 1er novembre. Le coach Hubert Velud avait devant lui deux jours seulement pour préparer le match face au MCO rentrant dans le cadre de la 13ème journée du championnat qui se jouera demain au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou et à huis clos.

La préparation devrait être axée sur la récupération, après le match de Ligue des champions de vendredi passé contre l’ES Tunis et qui s’est soldé pour rappel par la défaite de la JSK (1-0). Les Kabyles ont en effet fourni de grands efforts face à l’Espérance, en plus du voyage. Après le semi-échec concédé face à la JSS, l’entraîneur de la JSK veut la victoire face aux Oranais pour terminer la phase-aller sur le podium. Côté effectif, le groupe enregistre plusieurs joueurs blessés, les milieux de terrain Raiah, Addadi et Oukaci en plus de l’attaquant Belgherbi.

Et le staff médical du club fait de son mieux pour tous les récupérer dans les plus brefs délais. Le groupe s’entraînera une dernière fois, ce matin, au stade du 1er novembre, avant le match qui aura lieu demain après-midi. Le coach annoncera la liste des 18 à l’issue de cette séance. L’équipe effectuera son regroupement probablement à Oued Aissi.

Un mois d’absence pour Addadi

Le milieu de terrain de la JSK Toufik Addadi a contracté une méchante blessure au genou lors du match de vendredi dernier contre l’ES Tunis. Le joueur qui a effectué une IRM hier en fin de journée pour se fixer sur la nature de sa blessure sera indisponible pour une période de quatre semaines avons-nous appris d’une source médicale. Un coup dur pour la JSK vu le grand poids du joueur dans l’échiquier de l’équipe.

Ibrahim Chenihi presque acquis

Dans le volet recrutement, le milieu offensif Ibrahim Chenihi serait très proche de signer pour le club kabyle. Selon une source autorisée, le joueur qui est libre de tout engagement après avoir résilié son contrat avec son ancien club en Arabie Saoudite aurait presque tout conclu avec les responsables et il ne resterait que la signature du contrat.

Après avoir assuré les services de l’attaquant Libyen Tubal depuis plusieurs semaines maintenant, Chenihi qui avait évolué par le passé chez le MCE Eulma et le Club Africain (Tunisie) pourrait être leur deuxième recrue pour ce mercato hivernal où la JSK a pour rappel le droit de recruter trois joueurs seulement comme cela avait été décidé par la FAF pour l’ensemble des clubs des Ligues 1 et 2.

M. L.