Cap sur le RC Relizane

Les joueurs du MOB ont repris les entraînements, lundi dernier, pour préparer le prochain match contre le RCR programmé pour après-demain samedi, à Relizane, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue 2. La séance a débuté par une petite réunion avec les joueurs, durant laquelle l’adjoint de l’ex-coach Bouzidi, Kamel Adrar, a félicité et encouragé le groupe a persévérer, après la dernière victoire de samedi passé, où les camarades de Bouledieb ont battu avec art et manière l’ex-leader, le RCA, sur le score de 2 à 1. Les entraînements se sont ensuite déroulés dans une bonne ambiance, avec la présence de tous les joueurs, excepté Soltane et Naas qui poursuivent leur convalescence.

Le départ de Bouzidi n’a, apparemment, pas affecté le moral des joueurs. Concernant le futur entraîneur, le président du MOB nous a avoué que le technicien tunisien, Bouakaz, a décliné officiellement l’offre béjaouie et que la direction prendra le temps nécessaire pour trouver un coach répondant au profil recherché. Le président du MOB n’a dévoilé aucun nom de technicien contacté, mais il assure que le prochain entraîneur devra jouer à fond l’accession qui reste l’objectif principal du club. Le prochain match revêt une grande importance pour les Crabes qui veulent retrouver leur pleine confiance et poursuivre cette cadence de bons résultats.

Le président poursuit quant à lui l’opération assainissement des situations financières des joueurs, en versant dans leurs comptes une mensualité, une manière de les booster pour revenir samedi prochain avec un bon résultat. Un résultat des plus importants, après la décision de la FAF, lors de son assemblée générale, de modifier le système de compétition en augmentant le nombre de clubs de la ligue 1 à 18 clubs, chose qui, logiquement, augmentera le nombre de clubs qui vont y accéder.

C’est l’occasion aussi de jouer à fond l’accession, afin de ne pas perdre le statut professionnel, car d’après les propositions sur la modification du système de compétition, la ligue 2 sera composée de deux groupes de clubs amateurs. Du côté des supporters, un grand nombre d’entre eux se préparent à aller à Relizane. Des préparatifs se déroulent actuellement dans les fiefs du club, afin de réussir ce déplacement et revenir avec un bon résultat qui replacera le club dans le classement et le rapprochera plus du peloton de tête, et garder ainsi ses chances d’accession.

Z. H.