Cap sur l’US Biskra

Après la séance de décrassage effectuée avant-hier soir, le staff technique de la JSK a programmé la séance d’entraînement d’hier en nocturne, au stade du 1er Novembre.

Décidé à repartir du bon pied, le coach de la JSK prépare comme il se doit ses poulains pour le match face à l’US Biskra, qui se jouera demain dans le cadre de la 2e journée du Championnat de la Ligue 1 Mobilis.

Ayant une idée précise sur son équipe, après deux matchs disputés face, respectivement, à Al-Merreikh, en Ligue des champions, et au NAHD, en Championnat, Hubert Velud fait de son mieux pour que son groupe améliore son rendement. L’inefficacité devant les buts reste le maillon faible de la JSK, en ce début de saison.

A cet effet, le successeur de Dumas veut trouver les solutions et vite à ce problème. «Nous avons joué un match correct face au NAHD, vu les conditions difficiles sur le terrain du stade de Mohammadia. On s’est créé plusieurs occasions pour marquer tout le long de la rencontre et on pouvait au moins concrétiser l’une d’entre elles, en vain. Ce nul nous poussera à travailler davantage pour être meilleurs durant les prochaines rencontres qui nous attendent», a déclaré le coach des Canaris à l’issue du match contre les Sang et Or.

Ainsi, le staff technique mise énormément sur un bon résultat face à l’USB, demain soir, pour rallier le Soudan avec un bon moral et essayer de revenir avec une qualification. Côté effectif, l’arrière droit Amir Belaili sera le grand absent, lors du match de demain soir, car il souffre de l’ischio jambier. Blessé lors du précédent match face au NAHD, joué jeudi passé, l’ex-pensionnaire du CRB devait passer une échographie, hier, afin de déterminer la nature exacte de sa blessure. Belailli souhaite que sa blessure ne soit pas grave afin qu’il puisse prendre part au match devant les Soudanais, le 24 août. Sachant que l’ancien Chababiste ne sera pas prêt pour la rencontre de demain, Velud incorporera le jeune Aït Abslam face à Biskra.

A quelques heures du match, les Jaune et Vert sont concentrés sur leur sujet, eux dont le seul objectif est de réussir leur entame sur leur terrain fétiche. C’est aussi le souhait de tous les amoureux de la JSK, qui attendent que leur club enchaîne les bons résultats et joue le titre, comme l’ont promis les dirigeants.

A noter que l’équipe effectuera sa dernière séance d’entraînement, aujourd’hui, au stade du 1er Novembre, avant le match de demain soir face à l’USB. Le coach Velud devra annoncer la liste des joueurs concernés par cette partie à l’issue de cette séance. Quant à la mise au vert, elle est programmée à l’hôtel Ittourar, où la JSK fait ses regroupements lorsqu’elle reçoit au stade du 1er Novembre. Le staff technique, lui, fera de son mieux pour assurer la plus grande concentration à ses poulains, en prévision de cette importante confrontation. Son seul objectif est de remporter le gain du match, car un succès sera bon pour le moral des joueurs avant le match retour de la Ligue des champions face à Al-Merreikh.

M. L.