Cascade de blessures chez les Verts

En dépit de ces blessures en cascade, Djamel Belmadi aura l’embarras du choix pour composer sa prochaine liste de joueurs. À deux semaines de la première sortie de l’année pour l’équipe nationale de football à domicile, le 26 mars à Blida face au Zimbabwe, dans le cadre de la 3e journée (Gr H) des qualifications de la CAN 2021, l’infirmerie des Verts ne désemplit pas. Pas plus tard que samedi soir, le milieu offensif de l’OGC Nice, Adam Ounas, a dû quitter le terrain avant terme, lors de la réception de l’AS Monaco (2 – 1), dans le cadre de la 28e journée du championnat de Ligue 1 française. L’ancien Napolitain a senti une douleur à la cuisse, en attendant de passer des examens approfondis.

Le milieu défensif d’Al-Gharafa (Div. 1 qatar ie), Adlène Guedioura, sérieusement touché au genou, pourrait déclarer forfait pour le reste de la saison. Selon les médias locaux, Guedioura (34 ans) souffrirait d’une rupture des ligaments croisés, ce qui serait synonyme d’une longue absence. Un véritable coup dur pour l’ancien joueur de Nottingham Forest (Div. 2 anglaise), auteur de prestations de haute facture, lors de la dernière CAN 2019, remportée par l’Algérie en Égypte. Toujours dans le Golfe, le défenseur central d’AlShabab (Div. 1 saoudienne) Djameleddine Benlameri, l’un des tauliers de la défense algérienne, reste loin de la compétition depuis presque deux mois, en raison d’une blessure à la cheville droite.

Selon la presse saoudienne, son retour aux entraînements est imminent. Même s’il n’entre plus dans les plans de la sélection, le milieu offensif, Yassine Benzia, arrivé à Dijon FCO (Ligue 1/France) lors du dernier mercato d’hiver, a contracté à la fin de février une blessure aux ischios, nécessitant un mois de repos. L’attaquant de l’Olympiakos, Hilal Soudani, qui commençait à retrouver ses sensations, s’est gravement blessé au genou lors d’un match du championnat de Grèce en février dernier. Une rupture des ligaments croisés qui met fin prématurément à la saison de l’ancien buteur du Dinamo Zagreb (Croatie).

Enfin, un peu plus tôt dans la saison, le latéral droit de Nice, Youcef Atal (23 ans), avait été victime en décembre 2019 d’une lésion méniscale. L’ancien joueur du Paradou AC, opéré dans la foulée avec succès, devrait retrouver la compétition en avril prochain. En dépit de ces blessures en cascade, le sélectionneur national Djamel Belmadi aura l’embarras du choix pour composer sa prochaine liste de joueurs, appelés à affronter le Zimbabwe dans l’objectif de sceller la qualification à la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun.

Abdelkader Bedrane convoqué

Le défenseur central algérien de l’ES Tunis, Abdelkader Bedrane, a été convoqué par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, pour la double confrontation face au Zimbabwe, prévue les 26 et 29 mars, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021, a annoncé lundi le club pensionnaire de Ligue 1 tunisienne de football. Rétabli d’une blessure musculaire, l’ancien joueur de l’USM Blida et de l’ES Sétif a repris la compétition vendredi dernier, lors de la réception des Égyptiens du Zamalek (1 – 0), comptant pour les quarts de finale (retour) de la Ligue des champions d’Afrique. Bedrane (27 ans) avait rejoint l’EST en 2019 pour un contrat de trois ans en provenance de l’ES Sétif. L’équipe nationale recevra d’abord le Zimbabwe le jeudi 26 mars à Blida (20h30), avant de se déplacer en Afrique du Sud pour défier les » Warriors » , le dimanche 29 mars (15h00). À la veille de la 3e journée, l’Algérie caracole en tête du groupe H avec 6 points, devant le Zimbabwe (2e, 4 pts). Le Botswana pointe à la 3e place avec 1 point, alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point.

La manche retour domiciliée à Soweto

La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) a opté pour le Dobsonville stadium de Soweto (Afrique du Sud), pour recevoir l’Algérie le dimanche 29 mars, dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, rapportait la presse locale. Les responsables de la ZIFA ont opté initialement pour le stade Orlando de Johannesbourg, avant de changer d’avis et préférer celui de Dobsonville à Soweto (15 km au sud-ouest de Johannesburg), d’une capacité de 24 000 places. Cette délocalisation intervient après le refus essuyé par la ZIFA de la par t de la Confédération africaine de football (CAF), qui a rejeté vendredi l’appel de la Fédération zimbabwéenne concernant l’interdiction faite au Zimbabwe d’accueillir des matchs internationaux à domicile en raison du mauvais état de ses stades. » Lorsque la CAF a interdit les stades du Zimbabwe, la ZIFA a sollicité son homologue sudafricaine (SAFA).

Le choix initial était de jouer à Orlando Stadium, mais la décision finale s’est portée sur Dobsonville. Des travailleurs ont été aperçus dans cette enceinte pour préparer le match, ils ont été en contact avec les responsables de la ZIFA » , précise le quotidien local Sunday Mail, qui souligne que » la SAFA a déjà sécurisé le stade pour accueillir cette rencontre » . Alors qu’il devait recevoir l’Algérie au Barbourfields Stadium de Bulawayo (370 km au sud-ouest de Harare), le Zimbabwe a été surpris par la décision de la CAF de ne pas homologuer les enceintes locales, ces dernières ne respectant pas les normes pour abriter des matchs internationaux. Les qualifications de la CAN2021, entamées en novembre dernier, devaient reprendre en août, avant qu’elles ne soient avancées au mois de mars (23- 31), en raison du changement opéré dans la date du coup d’envoi du tournoi continental qui aura finalement lieu en janvier au lieu de juin.

Les arbitres des deux matchs connus

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné les arbitres qui officieront les rencontres, aller et retour, devant opposant l’équipe nationale au Zimbabwe dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN-2021 au Cameroun. Ainsi, la manchealler, prévue le jeudi 26 mars 2020 au stade Mustapha Tchaker de Blida (20h00), sera arbitrée par le trio camerounais emmené par M. Alioum Alioum, assisté de M.M. Noupue Nguegoue et Sanda Oumarou. Le quatrième arbitre est également camerounais, il s’agit de M. Blaise Yuven Ngwa, quant au commissaire du match, c’est le Mauritanien Massa Diarra. Pour rappel, le Camerounais Alioum Sidi surnommé «Néant» était l’arbitre de la finale de la CAN 2019 remportée par l’Algérie face au Sénégal (1 – 0) grâce à un but de Baghdad Bounedjah.

Le match retour, programmé en terrain neutre, en Afrique du Sud, devrait avoir lieu le dimanche 29 mars 2020 (15h00) et sera officié par un trio Soudanais avec au sifflet M. Mahmood Ali Mahmood Ismail comme arbitre principal, aidé par MM. Mohammed Abdallah Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi, alors que le quatrième arbitre est M. Elsiddig Mohamed Eltreefe (Soudan), quant au commissaire au match c’est M. Raoul Romain Arizaka Rabekoto (Madagascar) et l’arbitre assesseur est M. Jackson Pavaza (Namibie).

R. S.