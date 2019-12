«C’est important de débuter par une victoire»

Le coach Hubert Velud a entamé la préparation du match de vendredi prochain face à l’Espérance de Tunis. Après une journée de repos, avant-hier, au lendemain du match face à l’AS Vita club, les Kabyles devaient reprendre, hier après-midi, le chemin des entraînements au stade du 1er Novembre. Le coach Hubert Velud a entamé la préparation du match de vendredi prochain face à l’Espérance de Tunis, entrant dans le cadre de la deuxième journée de la phase des poules de la ligue des champions d’Afrique.

Une rencontre choc entre ces deux clubs qui ont tous deux gagné leur match de la première journée : la JSK sur son terrain face au Vita Club et l’Espérance vainqueur au Maroc face au Raja par deux buts à zéro. «Nous avons livré le match qu’il fallait. Nous étions bien en place et nous avons pratiqué un beau football. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, avant que Toufik Addadi ne nous délivre avec un joli but. Je tiens à remercier tous les joueurs, sans exception, pour les efforts fournis. Tout le monde sait l’importance de gagner le premier match de la compétition africaine.

Mais nous devons, dès cet instant, penser à notre prochain match qui nous opposera à l’Espérance de Tunis. On fera notre possible pour rester sur cette lancée et confirmer notre bonne santé», avait déclaré le coach kabyle après le match gagné face au Vita Club. Quant au buteur du jour, Toufik Addadi, il a déclaré : «Je suis doublement content et par le but que j’ai marqué et par la victoire réalisée par mon équipe. Mais le mérite revient à tout le groupe qui a fourni de grands efforts tout au long de cette confrontation.

C’est très important de débuter par une victoire et notre succès est amplement mérité». Il ajoutera : «On dédie ce succès à notre merveilleux public qui est venu en masse nous soutenir. On veillera à ne plus le décevoir». Désormais, l’équipe est concentrée sur le prochain rendez-vous africain. Velud a expliqué qu’il axera son travail sur la récupération et l’efficacité devant les buts, son n’ayant pas beaucoup marqué cette saison. Côté effectif, le centre-avant Belgherbi sera le grand absent car il souffre d’une douleur à la jambe. Ce sera le défenseur Badreddine Souyad qui le remplacera, le joueur ayant purgé sa suspension vendredi dernier.

Les Kabyles s’entraîneront jusqu’à demain mardi à Tizi Ouzou, avant de rallier la Tunisie après-demain, à 48h de leur rencontre face à l’Espérance de Tunis. Les dirigeants du club comptent faire de leur mieux pour mettre l’équipe dans de très bonnes conditions en prévision de cette importante confrontation. Ayant réussi l’essentiel face au Vita Club, le capitaine Nabil Saadou et ses coéquipiers sont décidés à ne pas revenir bredouilles de Tunisie. La victoire réalisée face au Vita club vendredi passé a comblé de bonheur les supporters de la JSK. Ils comptent se déplacer en grand nombre à Tunis pour continuer à soutenir le groupe, vendredi prochain. D’ailleurs, bon nombre d’entre eux sont déjà en Tunisie.

M. L.