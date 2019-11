Chaud derby à Akbou

L’essentiel, c’est que le derby se déroule dans de bonnes conditions et dans la sportivité la plus totale. Opposant les deux clubs phares de la ville d’Akbou, l’OA et la JSA, ce 13e derby est très attendu. Pour rappel, initialement prévu pour samedi passé, il a été décalé, car les camarades de Maatouk Beladjat avaient pris part au match de Coupe face au MOB, où ils ont été éliminés sur le score de 2 à 1. En outre, le hasard a fait qu’au moment où la JSA a rétrogradé en Régionale 2, au terme de l’exercice passé, l’OA a accédé du palier Honneur de Béjaïa vers le palier où il évolue actuellement.

Ainsi, les poulains de Belkacem Atsou sont mieux classés que ceux de Samy Boussekine puisque la JSA est actuellement 7e avec 10 points, alors que l’OA est 11e avec 08 points. Quant aux objectifs des deux équipes, les hommes du président Karim Takka (OA) veulent une 2e ascension de suite, alors que ceux du président Fares Barache (JSA) veulent revenir en Régionale 1. Une chose est sûre, ce derby ne sera pas facile. Par ailleurs, sur le plan mental, la JS Akbou se trouve dans de bonnes dispositions, après le succès acquis, lors de la précédente journée.

En effet, les camarades du capitaine des Jaune et Bleu, Bachir Naït Bouda, avaient battu le MC Bouira, lors de la 6e journée sur le score d’un but à zéro, le 9 novembre écoulé, alors que les camarades du gardien Amghid Azzaz ont fait match nul, en déplacement. Ils ont contraint leur adversaire au partage des points sur le score d’un but partout. «Cette rencontre est une fête avant tout dans notre ville, qui n’a pas vécu ce genre de derbys depuis un bon moment, car la JSA était en Régionale 1, alors que l’OA était en Régionale 2 puis en Honneur de Béjaïa.

On espère que les deux équipes nous gratifierons d’un beau spectacle et que le meilleur gagne. L’essentiel, c’est que le derby se déroule dans de bonnes conditions et dans la sportivité la plus totale que ce soit dans les gradins ou sur le rectangle vert». Tel est le message lancé par les fans des deux équipes à la veille de ce rendez-vous important pour les deux teams mais pas décisif.

