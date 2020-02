Chérif Hadjar remobilise le groupe

Les joueurs du MO Béjaïa sont à pied d’œuvre depuis avant-hier en prévision du rendez-vous de samedi prochain en déplacement face au DRB Tadjenanet pour le compte de la 21e journée du Championnat de Ligue 2. Une fois n’est pas coutume, les partenaires de Boussalem se sont entrainés en l’absence des supporters qui continuent à bouder leur équipe même lors des matchs officiels pour marquer leur désapprobation contre la situation dans laquelle se débat leur club de cœur depuis le début de la saison. Comme c’était le cas aussi samedi dernier contre le RC Relizane (2 – 2) où l’on n’a dénombré seulement quelques centaines de fidèles venus pour encourager les joueurs dans ces moments très pénibles que traverse leur équipe favorite. Pour revenir à la séance de reprise d’avant-hier, l’on n’a noté aussi les absences de Rihane, Soltane et Gharbi notamment qui souffrent de petits bobos depuis la dernière rencontre de leur équipe contre le RCR.

En revanche, l’on a remarqué le retour aux entraînements du capitaine d’équipe, Bilal Boulediab, qui a donc renoué avec les terrains après une longue absence pour cause de blessure. Toutefois, la présence pour le match de ce week-end de l’axial des Vert et Noir se déterminera lors des prochaines séances de travail de son équipe. De son côté, le coach en chef béjaoui, Chérif Hadjar, auquel est confié la dure mission de mener le MOB vers son maintien en ligue 2, sait au préalable que les choses ne seront pas du tout faciles pour son équipe qui a encore une fois montré ses limites samedi passé contre le RCR (2 – 2). L’ex-entraîneur de l’OM avait notamment critiqué l’arrière-garde de son équipe ayant commis des erreurs monumentales qui ont permis aux visiteurs de mener par deux fois au score avant que Medhi Kadri ne vienne sauver la face après le but égalisateur inscrit dans les derniers instants du match. Désormais, le driver béjaoui dispose encore de trois jours devant lui pour remobiliser les troupes et mettre enfin en place le système de jeu adéquat avant le rendez-vous capital de samedi prochain face au DRBT, qui n’est autre qu’un concurrent direct pour le maintien.

B Ouari