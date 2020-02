Choc à Aïn Bessam

Un autre choc est prévu dans ce palier de la Régionale 2, Groupe A, entre le Hamzaoui Club d’Aïn Bessam et l’Olympique d’Akbou at-home. Pourquoi cette rencontre est-elle le choc de cette journée ? Tout simplement parce qu’elle opposera l’un des clubs qui aspire à jouer l’accession (HCAB) et un autre qui caracole en ce moment en tête du classement (OA). En tout cas, le club local a une chance inouïe de revenir à quatre points du leader et par la même occasion de relancer le Championnat. En d’autres termes, le club recevant ferait tout pour stopper les visiteurs dans leur élan. Ce qui pourrait être profitable au dauphin, le DC Boghni, lequel pourra revenir à deux points de retard, au lieu de cinq actuellement, si les gars de Boghni arrivent à épingler l’autre club d’Akbou, la JSA, dans une rencontre qui aura lieu au stade du 1er Novembre de Guendouza. Ce sera aussi la première rencontre pour le nouveau coach de la JSA, Salah Bakour, sur le banc, lui qui voudra entamer son aventure avec son nouveau club avec une belle performance.

L’ES Bir Ghbalou, qui suit de près le trio de tête, en pointant à la 4ème place, reçoit le RC Seddouk, sur une bonne série de victoires. Sans oublier le carton infligé à la lanterne rouge, le FC Tadmaït, lors de la précédente journée, où les protégés de Hamid Medjkoune ont inscrit la bagatelle de cinq buts sans en encaisser le moindre but. Ce sera donc délicat pour l’ESBG de contrecarrer les visiteurs, bien que cette rencontre se joue à Bir Ghbalou. A Béjaïa, les amoureux de la balle ronde assistent au derby de la Soummam et de la ville de Béjaïa, qui met aux prises l’USM Béjaïa (6ème, 24 pts, +3) à l’US Soummam (7ème, 24 pts, +1). Le club vainqueur se détachera de son vis-à-vis et prendra option pour le maintien définitif. Enfin, la JS Boukhalfa reçoit le MC Bouira, au stade Oukil Ramdane de Tizi Ouzou, dans une rencontre où les trois points sont plus importants pour le club recevant, qui n’est pas bien loti (14ème, 15 points), soit à cinq points du dernier, le FC Tadmaït. Ce dernier a vu sa rencontre face au CRB Kherrata reportée au 25 février.

R. M.

Le programme

HC Aïn Bessam – O Akbou

JS Akbou – DC Boghni

ESB Ghbalou – RC Seddouk

JS Boukhalfa – MC Bouira

USM Béjaïa – US Soummam

ESSDE Mizan – ES Timezrit