Choc à Bir Ghbalou, derby palpitant à Oukil Ramdane

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette quatrième manche qui se déroule cet après-midi est dominée par le choc qui met aux prises le co-leader, l’ES Bir Ghbalou, avec l’Olympique d’Akbou. Un match à six points que les camardes de Loucif ne veulent en aucun cas rater pour marquer leur territoire et prendre leurs distances avec leurs concurrents. En effet, les gars de Bir Ghbalou ont fort à faire pour réussir à conforter leur fauteuil de leader, car un difficile examen les attend à domicile face à un dur morceau, à savoir la formation chère à Karim Takka. Une équipe qui pointe à la troisième place avec 4 points et qui nourrit de grandes ambitions, cette saison.

Ce match s’annonce en tout cas très disputé entre deux sérieux prétendants à la montée, en Régionale 1. Mais la tâche des poulains de Saïd Ferradji ne sera pas facile devant l’Olympique d’Akbou qui a retrouvé le chemin du succès, le week-end dernier, face au FC Tadmaït. Faisant de l’accession leur principal objectif, ils ont intérêt à récolter le maximum de points en cette phase aller. Au même moment, l’autre co-leader, l’ES Draâ El Mizan, invaincu depuis le début du Championnat, dispose d’une belle opportunité pour consolider sa première place.

Quant aux Sudistes, la révélation de ce début de saison, avec un nul et deux succès à l’extérieur, ils tenteront d’exploiter la venue du CRB Kherrata pour confirmer leur belle victoire, acquise à Bouira, et enchaîner un deuxième succès. Pour cela, les hommes de Tazekrit comptent sur leur public et l’avantage du terrain pour marquer leur territoire et garder la place de leader. Mais cette journée est marquée aussi par le derby explosif entre les nouveaux promus, la JS Boukhalfa et le DC Boghni, qui se jouera au stade Oukil Ramdane.

On s’attend donc à de chauds débats entre deux formations qui se connaissent bien, logées à la même enseigne avec 5 points chacune, et feront l’impossible pour engranger les trois points. Une question de suprématie. Pour leur part, l’US Soummam et le RC Seddouk sont en déplacement, respectivement, à Zemmouri et Tadmaït. Mais ce ne sera certainement pas une partie de plaisir pour les visiteurs, d’autant plus que les locaux auront à cœur d’améliorer leur classement. Dans le registre des déceptions de ce début de saison, on citera la JS Akbou, qui s’efforcera de signer son véritable départ avec la réception de son voisin du WR Bordj Menaïel, ce qui n’est pas gagné d’avance.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la 4e journée, l’USM Béjaïa reçoit le MC Bouira dans une rencontre a priori favorable aux locaux, alors que l’Espérance de Timezrit effectue un périlleux déplacement à Aïn Bessam dans le but de ne pas revenir les mains vides. Enfin, toutes ces rencontres débutent à 15h.

Tahar H.

Le programme

HC Aïn Bessem – ES Timezrit

CR Zemmouri – US Soummam

JS Akbou – WRB Menaïel

JS Boukhalfa – DC Boghni

USM Béjaïa – MC Bouira

ESDE Mizan – CRB Kherrata

ES Bir Ghbalou – O Akbou

FC Tadmaït – RC Seddouk