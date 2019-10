Cinq clubs de Béjaïa risquent de déclarer forfait

Pas moins de cinq équipes de handball de la wilaya de Bejaïa évoluant en Régionale 1, dépendant de la Ligue régionale du centre de Handball (LRCHB) n’ont pu s’engager conformément au règlement au sein de cette instance et ce, par manque de moyens financiers. Il s’agit du RC Akbou qui avait portant entamé la préparation, de l’Olympique de Sidi-Aïch, du HC Tazmalt, de l’Entente de Seddouk et de l’OM Darguina. «Ces équipes ne se sont pas engagées. Aucun club n’a reçu de subvention dans le cadre du BP», nous a déclaré l’un des présidents de ces clubs.

À cette allure, il n’y aura que la JS Tichy la saison prochaine en Régionale 1 même si les Tichois n’ont toujours pas repris les entraînements. Face à cette difficulté insurmontable du manque de moyens financiers, les dirigeants de ces associations ont sollicité la wilaya et la DJS pour bénéficier de la prise en charge concernant les droits d’engagement. En l’absence de cette aide étatique, ces clubs risquent de déclarer forfait général, et ce seront des milliers de jeunes qui seront livrés aux dangers de la rue.

À cet effet, une association des présidents des clubs de handball de la wilaya de Bejaïa est sur le point de voir le jour puisque l’idée à été lancée et elle sera créée incessamment et ce, pour défendre les intérêts de leurs clubs, nous a fait savoir notre source et qui a ajouté que les présidents de la ligue de Bejaïa a été sollicités dans ce sens pour demander audience au wali. «On a demandé au président de la ligue de handball de nous prendre un rendez-vous avec le wali afin de lui exposer nos préoccupations actuelles et les problèmes que rencontrent les clubs de handball à travers la wilaya». Pour rappel, l’année dernière, ce groupe de la Régionale 1 du centre est composé de 5 équipes de la wilaya de Bejaïa (E Seddouk, HC Tazmalt, O Sidi-Aich, JS Tichy, OM Darguina) deux de la wilaya de Bouira (la JS Chorfa et l’ES Lakhdaria), une équipe de Tizi Ouzou, l’ESM Draa Ben Khedda qui a accédé en Nationale II.

T. H.