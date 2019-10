Cinq clubs en stand-by

Réunie le 25 septembre passé, la Commission de l’organisation des compétitions de la Ligue régionale d’Alger avait sommé les clubs n’ayant pas encore payé les frais d’engagement de le faire avant ce jeudi 3 octobre. Faute de quoi, ils seront remplacés. C’est donc aujourd’hui, le dernier délai pour le WR Bodj Menaïel, le CR Zemmouri et l’ES Bir Ghbalou du Groupe A et pour le CRM Birtouta et l’OC Beaulieu du Groupe B qui a rétrogradé au terme de la saison écoulée, en se classant 17e et dernier du palier de la Régionale 1.

D’ailleurs, sur le site de la Ligue régionale d’Alger, dont le Bulletin officiel numéro 1, la Ligue a élaboré le calendrier de la Régionale 1. De ce fait, la première journée aura lieu ce samedi. Pour le calendrier de la Régionale 2, la Ligue a signifié que la confection des deux calendriers des Groupes A et B sera mise en œuvre dès l’engagement effectif des clubs cités plus haut. Passée cette date (jeudi 3 octobre), ces clubs seront considérés comme étant non engagés pour cette saison sportive et feront l’objet de remplacement, conformément aux dispositions réglementaires prévues en la matière.

Sur un autre registre, concernant le paiement des droits d’engagement, la Ligue spécifie qu’en application de la circulaire n° 898/SG/FAF du 24.09.2019, destinée aux présidents des Ligues régionales, les clubs n’ayant pas encore procédé au paiement des droits d’engagement et arriérés peuvent être autorisés à participer aux compétitions sur présentation d’un engagement écrit de leur wilayas respectives. Il est également notifié que l’engagement écrit doit être envoyé aux Ligues, au plus tard le jeudi 3 octobre 2019 à 17h, soit aujourd’hui. Les clubs qui ont présenté la lettre d’engagement de la wilaya et qui ne se seraient pas acquittés des droits d’engagement, au 31 décembre 2019, seront exposés à des sanctions pouvant aller jusqu’à leur exclusion du Championnat.

Enfin, il est aussi signifié que les clubs qui n’ont pas procédé au paiement des droits d’engagement et n’ont pas présenté une lettre d’engagement des services de la wilaya ne seront pas autorisés à prendre part aux rencontres organisées par les Ligues régionales. Reste à savoir si les cinq clubs en question s’acquitteront des droits d’engagement pour la nouvelle saison ou pas. Réponse aujourd’hui à partir de 17h.

Rahib M.