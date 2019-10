Coup de starter cet après-midi

Après plus de quatre mois de vacances, le Championnat de la Division pré-honneur de la Ligue de Béjaïa reprend ses droits, cet après-midi, avec de chaudes empoignades au programme. A commencer par les retrouvailles entre le WRB Ouzellaguen et l’OC Akfadou. Une rencontre qui est, à ne pas en douter, l’affiche de ce coup d’envoi, où le Widad, chère au président Yahia Tabet, accueille la coriace équipe d’Ath Mansour. Certes, l’équipe hôte aura l’avantage d’évoluer dans son fief et en présence de son 12e homme mais son invité du jour ne se présente pas en victime expiratoire, car il veut coûte que coûte s’illustrer. Habituellement, ce sont les équipes hôtes qui bénéficient des faveurs des pronostics, à l’image de la JS Béjaïa, laquelle compte entamer la saison par une victoire devant la Filante Etoile de Tazmalt. Dans la même optique, le SRB Tazmalt, relégué à ce palier, vise un succès devant l’équipe de Tizi Wer.

Il en est de même pour le troisième club de la ville de Tazmalt, à savoir l’OST, favori au cours de l’empoignade qui l’oppose à l’US Sidi Ayad. Pour sa part, l’équipe de Tizi Tifra compte bien négocier cette 1re manche, en visant un résultat positif devant le nouveau sociétaire de ce palier, l’AS Oued Ghir. Une équipe qui n’est pas venue à Akfadou en touriste. En tout cas, pour ces équipes, une longue course est ouverte et qui mènera directement au podium avec, à la clé, un billet pour la division supérieure. A cet effet, elles s’efforceront de marquer leur territoire dès cette première journée mais il faudra attendre la troisième ou la quatrième journée pour y voir plus clair.

T. H.

Le programme

JS Béjaïa – FE Tazmalt

SRB Tazmalt – ES Tizi Wer

CSA Tizi Tifra – AS Ghir

OS Tazmalt – US Sidi Ayad

WRB Ouzellaguen – OC Akfadou